Este lunes 14 de febrero, y después de casi 20 años de haber emitido su primera temporada, regresó a las pantallas ‘Pasión de Gavilanes’, la famosa novela de los 2000 que contaba la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes y que viene cargada de más drama y nuevos personajes.



‘Pasión de Gavilanes 2’ será emitida por Telemundo a las 10 p. m. (hora Colombia) y también se podrá ver por medio de la aplicación de Telemundo.

El regreso de la historia tiene felices a sus fanáticos. Sin embargo, muchos se han sentido tristes de que icónicos personajes como Pepita, interpretada por Lady Noriega, y Don Martín, el personaje original interpretado por Jorge Cao, no estén en esta temporada.



Le contamos qué personajes y actores no hacen parte de esta segunda temporada.



(Lea también: Fotos: actores que reemplazan a los originales en ‘Pasión de Gavilanes 2’)

Los que no estarán en ‘Pasión de Gavilanes 2’

Por fortuna para los fans de los Reyes Elizondo, todos los miembros de esta familia hacen parte de la segunda temporada.



Mario Cimarro (Juan Reyes), Danna García (Norma Elizondo), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes), Paola Rey (Jimena Elizondo), Michel Brown (Franco Reyes) y Natasha Klauss (Sarita Elizondo), siguen integrando la historia.



En un principio, el nombre de Michel Brown no se mencionó en el rodaje, pues al parecer tenía otros proyectos. Pero un tiempo después, Danna García confirmó que el recordado Franco Reyes también estaría en la nueva temporada.



(Le puede interesar: Pasión de gavilanes: Sebastián Boscán y otros actores que han muerto)

Sin embargo, hay varios personajes y familias recordadas de la primera temporada que no veremos en esta ocasión.



Jorge Cao, quien interpretó a don Martín Acevedo en la primera temporada, no hace parte del elenco. Según informó el mismo actor, se trató de una decisión personal.



“Amigos y seguidores, hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes. Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a hacer parte de ‘Pasión de Gavilanes 2′. Es una decisión personal, ¡Gracias por tanto amor recibido!”, contó en un video en su cuenta de Instagram.



(Además: Fotos: ¿qué actores serán hijos de Norma y Juan en 'Pasión de gavilanes 2'?)

Pero el personaje de Martín Acevedo continúa en la historia, pero esta vez interpretado por el actor Germán Quintero.



Tampoco veremos a Andrea Villareal, la original Panchita López, gran amiga de Rosario Montes. En la actualidad, Andrea está dedicada a su proyecto musical.



En su lugar, pues el personaje de Panchita sí seguirá en la historia de los Reyes Elizondo, está la actriz Constanza Hernández.



(Siga leyendo: 'Euphoria' y el verdadero asesinato que inspiró la serie de HBO)

Pepita Ronderos, interpretada por Lady Noriega, ya no está. Según mencionó, su personaje no fue incluido por Telemundo.



Lady está concentrada en su carrera musical. También hará parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’ que estrenará en canal RCN.



“La gente amó el personaje de Pepita, pero tristemente no va en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes. Lo que sé es que el Bar Alcalá no va a existir. Yo pienso que en esta segunda historia van a estar enfocados en los hijos”, dijo en el pasado.



(Puede ver: ‘MasterChef Celebrity’: vea lo que pasa detrás de cámaras en el programa)

Otras familias que no estarán serán los Rosales, familia de Dínora Rosales, interpretada por Lorena Meritano, cuyo personaje falleció en los capítulos finales de la primera temporada.



“La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció”, contó Danna García en un live.



En esta segunda temporada no veremos a la familia Santos Uribe: Raquel Santos, interpretada por María Margarita Giraldo, cuyo personaje falleció en la primera temporada; Leandro Santos, interpretado por Sebastián Boscan, quien falleció en 2021 a causa del cáncer; Benito Suárez, encarnado por el actor Giovanni Suárez; y Calixto Uribe, interpretado por Fernando Corredor, fallecido en 2016.



(En otras noticias: Galyn Susman, la madre que salvó 'Toy Story 2' y ahora da vida a Lightyear)



Tampoco estarán Gloria Gómez, quien le dio vida a Eva Rodríguez, ni Ana Lucía Domínguez, que hizo el papel de Ruth Uribe, hija de Eva.



Dominguez, quien también actuó como Libia Reyes, contó que no pudo hacer parte de esta nueva temporada pues estuvo grabando otra serie que se cruzaba con ‘Pasión de Gavilanes 2’.



“La serie que estuvimos grabando en Colombia en teoría se iba a grabar en las mismas fechas de Pasión de Gavilanes, así que por tiempos como que no se dio, no tuve la oportunidad digamos como de poder cuadrar los tiempos”, afirmó.

Los personajes de Armando Navarro (Juan Sebastián Arango) y Fernando Escandón (Juan Pablo Shuk) tampoco estarán, pues fallecieron en la primera temporada.



Sí veremos a las actrices Zharick León (Rosario Montes) y Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), acompañadas de nuevos actores como Sebastián Osorio, Bernardo Flores y Juan Manuel Restrepo (hijos de Juan y Norma) y Jerónimo Cantillo y Yare Santana (hijos de Franco y Sara).



(Lea también: Linda Evangelista muestra cómo quedó tras retoque estético: 'Ya no soy yo')

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Lina Tejeiro y Andy Rivera, ¿volvieron?

Simon Leviev, el ‘estafador de Tinder’, quiere tener un ‘reality’ de citas

Christian Nodal y Belinda: ¿el artista borrará los tatuajes tras ruptura?

Siete galanes de la televisión colombiana que se han declarado gays