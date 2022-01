La segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, la telenovela que cautivó a más de un espectador en 2003, se estrenará el próximo 14 de febrero por ‘Telemundo’.



Las grabaciones iniciaron desde el año pasado en Villa de Leyva, y aunque regresarán varios actores del elenco original, también llegarán nuevos integrantes. Algunos reemplazarán a personajes que ya conocíamos.

Casi veinte años después, los seis protagonistas que conformaban las tres parejas en la primera temporada se volvieron a reunir: Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Michel Brown (quienes interpretan a los hermanos Reyes) y Danna García, Natasha Klauss y Paola Rey (quienes encarnan a las hermanas Elizondo), revivirán sus amores en la pantalla chica.



Según la información dada, esta nueva temporada se enfocará en el desarrollo de la vida de los hijos de las parejas, por lo que veremos más de una cara nueva.



Kristina Lilley regresará como Gabriela Acevedo (madre de las hermanas Elizondo) y Zharick León volverá a interpretar a Rosario Montes (cantante y tormento de Franco Reyes).



Los actores se han encargado de compartir fotografías en el detrás de cámaras de la producción, que tiene a la expectativa a los televidentes.

Constanza Hernández como Panchita López

Entre las noticias más recientes que se han conocido sobre la telenovela es que la actriz Andrea Villamizar no volverá a encarnar a 'Panchita López', una de las cantantes de 'Alcalá', el bar que al parecer tampoco aparecerá en la segunda temporada.



Sin embargo, sí veremos de nuevo a la incondicional amiga de 'Rosario Montes', esta vez interpretada por Constanza Hernández. Así lo dio a conocer Zharick León mediante una fotografía compartida en su cuenta de Instagram.



“Y con ustedes la nueva y despampanante Panchita López. Gran amiga y asistente personal de Rosario Montes en el Bar Alcalá, quien con su gracia, talento y belleza conquistará muchos corazones”, escribió León en su publicación.

“Hace casi 6 meses conocí a Zharick y hubo una conexión especial. Luego entendí, que esa conexión hace parte de la amistad entrañable que tienen Panchita López y Rosario Montes”, escribió Hernández en Instagram.



Esta actriz colombiana inició su carrera haciendo parte del elenco de ‘Gorda: el amor también pesa’. Ha participado en producciones como ‘La teacher de inglés’, ‘Chica vampiro’, ‘Metástasis’ y ‘La negociadora’.



Desde hace un tiempo, la caleña ha estado radicada en México y ahora regresó a su país de origen para las grabaciones de ‘Pasión de Gavilanes 2’.

Germán Quintero como don Martín

Jorge Cao, el cubano que encarnó al inolvidable personaje de 'don Martín Acevedo', el abuelo de las hermanas Elizondo, brilla por su ausencia en la nueva temporada.



“Es una decisión personal”, dijo Cao en redes sociales.

En su reemplazo estará Germán Quintero, actor colombiano de 66 años, recordado por sus interpretaciones en ‘Pecados capitales’, ‘El inútil’, ‘La saga: negocio de familia’, ‘Montecristo’, ‘El Laberinto’, ‘Secretos del paraíso’ y ‘Libertador’.

De seguro, retomar un personaje tan querido por la audiencia no debe ser tarea fácil. Quintero ha compartido varias fotografías en las que personifica al exmilitar, el abuelo Acevedo, en su silla de ruedas.

Otros actores que no aparecerán en la nueva temporada

Lady Noriega, quien interpretaba a Pepita Ronderos, la cantante del bar y amiga de don Martín, tampoco aparecerá en la continuación de la telenovela. Según dijo la actriz y cantante: “La gente amó a Pepita Ronderos pero, tristemente, les tengo la noticia de que no va en la segunda temporada”, dando a entender que el personaje no aparecerá.



Ahora, Noriega está participando en la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity', el reality de cocina de 'RCN'.

Otro personaje que tampoco veremos será el de Ana Lucía Domínguez, quien interpretó a 'Ruth Uribe' y a 'Libia Reyes' en la temporada anterior.



La actriz explicó que estaba trabajando en otros proyectos y no pudo organizar sus horarios para trabajar en ‘Pasión de Gavilanes’: “Por tiempos como que no se dio. No tuve la oportunidad de poder cuadrar los tiempos”, señaló.



Aún no se sabe en detalle si el personaje de 'Ruth' será reemplazado o si simplemente no aparecerá en la nueva temporada.

