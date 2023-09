El año pasado, el compositor, actor y cantante Lin-Manuel Miranda -el compositor de la exitosa banda sonora de 'Encanto'- comentó en una entrevista que Disney estaría trabajando en una atracción inspirada en la animación. Se ha confirmado que este lugar será una realidad en Animal Kingdom.



(Además: Disney invita a conocer los ambientes y cultura de 'Encanto' en Colombia)

"Quiero entrar y salir de esa casita, ver a sus personajes interactuar con la casa. Es algo que Disney, y nadie más, puede hacer", aseguró el músico y cineasta de origen puertorriqueño en una entrevista publicada por el diario The Wrap.

'Encanto' es la película de Disney inspirada en Colombia. Foto: Disney

Disney anunció una ampliación de Animal Kingdom en Orlando que albergará una réplica de Casita, el mágico hogar de Los Madrigal, además del pueblito donde ocurre la historia.



"Llevé a mis hijos a Disneyland hace unos años y nos sentamos en la atracción de 'La Sirenita' cinco veces seguidas. Ahí es donde va mi idea", detalló Miranda en la misma entrevista.



Animal Kingdom alberga, entre otras, atracciones tan populares como Avatar's Flight of Passage, Kilimanjaro Safaris, Festival of the Lion King, Kali River Rapids, It’s Tough to be a Bug! y El árbol de la vida.

