La actriz Park Soo Ryun, conocida por su participación en el drama surcoreano ‘Snowdrop’, falleció a sus 29 años después de sufrir un accidente en su hogar.



De acuerdo con diferentes medios locales, la estrella del k-drama de Disney+ se habría resbalado por las escaleras de su casa en Jeju, Corea del sur, el pasado 11 de junio.



Tras esto, rápidamente fue llevada al hospital, en donde finalmente declararon que tenía muerte cerebral.



El anuncio fue dado por la madre de Park, quien aseguró ante los medios del país surcoreano que “solo su cerebro está inconsciente y su corazón todavía late. Debe haber alguien que necesite desesperadamente sus órganos”.



También comunicaron que el funeral de la mujer se llevó a cabo en el Hospital Suwon del Centro Médico Provincial de Gyeonggi en Suwon, Gyeonggi-do, el pasado 12 de junio.

¿Quién era la actriz Park Soo Ryun?



La joven actriz nació en 1994 y dedicó su trayecto profesional al mundo del modelaje y la actuación.



Su gran debut fue en el 2018 con la producción 'Il Tenore'. Esto le abrió las puertas al mundo del espectáculo y logró protagonizar otros musicales como 'Finding Mr. Destiny', 'Passing through love', 'The Cellar', 'Siddhartha' y 'The day we loved'.

Sin embargo, su nombre se volvió famoso alrededor del mundo gracias a su participación en 'Snowdrop', un dorama emitido en el 2021 por Disney+.

