‘Parásito’: un híbrido indescifrable que es todo un éxito en cine

La familia Park parece tenerlo todo. Y la familia Kim no posee nada, excepto su ingenio y el wifi que se roban de sus vecinos. Una repentina oportunidad une a las dos familias: la hija de los Park necesita un tutor, y el hijo de los Kim logra engañarlos para conseguir el trabajo. Así, poco a poco, con una mentira u otra, este irá introduciendo al resto de sus familiares en distintas funciones en la casa de los Park. Pero el frágil ecosistema simbiótico que han construido no puede acoger a más de un parásito, y se viene una guerra impredecible entre dos familias tan similares como distintas...

‘Parásito’ es una mirada muy inesperada y explosiva a una familia pobre que poco a poco se va introduciendo en la vida de una familia adinerada, sin saber que están generando una situación muy explosiva. Difícil de encasillar, ‘Parásito’ es una comedia negra, y a su vez, un drama social y un ‘thriller’. Su mezcla de géneros es lo que ha cautivado tanto a las audiencias de todo el mundo, pues en una misma escena, este drama de aspiración de clases tiene la capacidad de hacer reír al público y al tiempo dejarlo sin aliento.



Convertida en el fenómeno cinematográfico de la temporada, la nueva película del reconocido director surcoreano Bong Joon-ho, ha sido un éxito de taquilla en todos los países donde se ha presentado desde su estreno en Cannes 2019, donde obtuvo la Palma de Oro, convirtiéndose en la primera película coreana en lograr este galardón. Hoy es una de las favoritas para el Óscar 2020.

Cine Colombia cedió una entrevista con el director. Esto dice Bong Joon-ho.



‘Parásito’ ha sido una grata sorpresa para audiencias internacionales; no solo le ha ido bien con la crítica y los premios, sino con audiencias y taquilla. ¿Por qué cree que ha sido tan exitosa?



Mucha gente dice que esta película es universal porque es sobre los que “tienen” y los que “no tienen”. Estamos viviendo en una era de polarización, y pareciera que el mundo se ha vuelto la enorme nación del capitalismo. Pero, más allá de la universalidad de la historia de la película, el comentario que más me han hecho es sobre lo impredecible que es la historia y cómo logró volcar todas sus expectativas. Creo que esa emoción cinematográfica que trae la película es la clave de su éxito.



Ha dicho que parte de la historia de ‘Parásito’ vino de una experiencia de su propia vida. ¿Cómo fue crear el resto de la trama de la película, y los personajes que la protagonizan?



La idea se me vino a la cabeza en 2013, cuando trabajaba en la posproducción de ‘Snowpiercer’. Ya estaba lleno de ideas sobre clases sociales, pero, en cuanto a esta historia, quería contarla con personajes que podría tener a mi alrededor, que fuera más realista y mundana.



Así mismo, varios de mis amigos que son actores de teatro me estaban sugiriendo que hiciera una producción para teatro. Yo estaba tratando de pensar en una historia que transcurre en un espacio limitado, para que cupiera en el escenario de un teatro, y se me ocurrió la idea de que fuera sobre una familia rica y una familia pobre. Pero, claro, apenas empecé a escribir la sinopsis me puse a pensar en qué posición pondría la cámara, desde la primera oración en adelante.

Como señala, ‘Snowpiercer’ y ‘Okja’ lidian con los temas de clases económicas y sociales, al igual que ‘Parásito’. ¿Qué hace que ‘Parásito’ sea única?



Nunca fue mi intención hacer una trilogía sobre las clases. No tengo un ‘plan maestro’ a la hora de organizar mis proyectos, lo que hago es ir detrás de las historias y los personajes que me fascinan en ese momento. La idea para ‘Parásito’ se me ocurrió por primera vez en 2013, y en ese momento quedé de trabajarla con la compañía de producción; es decir, mucho antes de Okja. Con Parásito quería trabajar con temas similares, pero con personajes y lugares que veo a menudo en mi vida diaria en Corea. Pero lo que me hizo sentir verdaderamente libre fue regresar a producciones del tamaño de ‘Madre’ y ‘Memorias de un asesino’. Soy un cineasta al que le gusta poder acercarse de manera meticulosa y enfocada a la labor de hacer cine; es como utilizar una lupa para reunir la luz del sol y quemar un pequeño hueco en el papel. Quiero ver mis historias con un microscopio, no con un telescopio.



Usted ha trabajado con el actor Song Kang-ho en varias obras, como ‘Snowpiercer’ y ‘The Host’; cuéntenos por qué ha funcionado tan bien su colaboración, ¿por qué pensó en él para este papel?



Es mi cuarta película con Song Kang-ho, y siempre siento libertad si me pongo a escribir con él en mente. Es un actor que entiende completamente mi visión y mis sensibilidades y, además, tiene un poder persuasivo increíble sobre las audiencias. Sé que, sin importar qué tan extrañas o absurdas sean las escenas que escribo, él va a amplificar las emociones que están en ellas y dejar fascinada a la audiencia.



Háblenos del resto del elenco. ¿Cómo encajan en sus personajes?



Para esta película era muy importante organizar un elenco con mucha química a fin de que fueran muy efectivos, como un equipo de fútbol. Uno tenía que sentir, inmediatamente, que eran una familia real, entonces fue algo que pensé mucho. Desde antes de escribir el guion sabía que Kitaek, el patriarca de los Kim, iba a ser interpretado por Song Kang-ho, y, como estaba grabando ‘Okja’ con Choi Woo-sik, pensé que sería muy interesante escogerlo para interpretar al hijo de Song Kangho. Recuerdo que le dije que se mantuviera delgado para hacer ese papel. Entonces noté que la actriz Park So-dam tenía mucho parecido físico con Choi y que ella tenía un aire muy particular que la hacía muy realista, por eso la elegí para hacer el papel de la hermana. Era importante que se parecieran y que uno inmediatamente sintiera que eran hermanos. En cuanto a la actriz Chang Hyae-jin, me gustó mucho la sensación que daba de una fortaleza sutil y cotidiana en la película ‘The World of Us’, así que decidí que ella era la indicada para el papel de la poderosa esposa de Song Kang-ho.



En lo que respecta a la familia Park, no quería caer en la representación típica y cliché de las élites que uno ve en la televisión coreana, así que quería actores que podían parecer sofisticados, pero también amables. En el caso de Cho Yeo- jeong, sentí que ella era como una gran mina de diamantes que no se había explorado completamente, así que la elegí para tratar de revelar por lo menos una parte de eso. Esta no es una película con un solo protagonista; entonces, la manera como todos los actores respondían al resto era extremamente importante.



