'Parásito’ hizo historia en unos Óscar que parecían predecibles

La película coreana Parásito, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial, logró el reconocimiento de los premios Óscar de la Academia al quedarse con la estatuilla de mejor película, la categoría más importante de esta fiesta cinematográfica.



También consiguió la de mejor película internacional, mejor guion original y dirección, en una ceremonia que parecía estar pegada al libreto de muchas expectativas, pero que ahora abre un nuevo episodio en su historia para una producción coreana.

“Gracias, es un gran honor. Hacer un guion es un proceso muy solitario y esta es el primer Óscar para Corea del Sur, gracias”, dijo Bong Joon-Ho, guionista y director de la producción, que a su vez felicitó a todos sus actores y valoró que se cambiara el nombre de mejor película extranjera por el de mejor película internacional.



“Me gustaría partir el Óscar en cinco pedazos y compartirlos con ustedes”, agregó cuando subió por el reconocimiento como mejor director, haciendo referencia a Martin Scorsese y Quentin Tarantino.

Los galardones se mantuvieron después fieles a los favoritismos en algunas de sus categorías, como en el caso de Joaquin Phoenix, que ganó como mejor actor por su caracterización en Joker.

Joaquin Phoenix dio un discurso muy profundo al recibir su Óscar Foto: AFP

“No me siento por encima de mis otros nominados. Todos sentimos el mismo amor por el cine (...). Creo que el mejor obsequio es usar la voz por los que no tienen voz (...). Veo un elemento común, la lucha contra la injusticia y nos hemos desconectado del mundo natural y somos culpables de una visión egocentrista del mundo”, fue parte del impactante discurso de Phoenix.

Tampoco hubo sorpresas con el apartado de mejor actriz, que recibió Renée Zellweger por Judy.

Renee Zelllweger se quedó con el premio como mejor actriz por Judy Foto: EFE



Todo comenzó con un número musical, la cantante Janelle Monáe dio inicio a la ceremonia. La actriz Regina King entregó el primer premio en el Teatro Dolby, el de mejor actor de reparto, que casi estaba cantado: fue para Brad Pitt, por Había una vez... en Hollywood.



“Esto es para mis hijos”, agregó el actor de 56 años al llevarse su primer premio de la Academia a casa como actor, antes ya lo había ganado como productor de 12 años de esclavitud.



Luego vino el anuncio del mejor filme animado para la Academia, que fue Toy Story 4. El mejor corto de esa categoría fue para Hair Love, que cuenta la historia de un padre afroamericano que trata de peinar a su hija, una tarea difícil, divertida y sobre todo culturalmente muy representativa.

Asimismo, el actor Keanu Reeves y su colega Diane Keaton anunciaron el reconocimiento a mejor guion original, que fue para la película coreana Parásito.

En el apartado de mejor guion adaptado, la estatuilla dorada se quedó en manos de Taika Waititi, por su trabajo en Jojo Rabbit.



Además, The Neighbor’s Window ganó la contienda como mejor cortometraje. Luego, en la categoría de mejor diseño de producción, el sobre reveló que el premiado era Había una vez... en Hollywood.



En cuanto a mejor diseño de vestuario ganó Mujercitas, que fue desarrollado por Jacqueline Durran.



Se reveló también que el ganador en el grupo de mejor documental fue American Factory y el premio a mejor corto documental fue para Learning to Skateboard in a War Zone (If You're a Girl).



Por otro lado, la mejor actriz de reparto no fue una sorpresa para nadie, pues lo ganó Laura Dern, por Historia de un matrimonio. A su vez, el reconocimiento a la mejor edición de sonido y mejor edición fue para Contra lo imposible.



Sumado a 1917, que recibió el Óscar a mejor mezcla de sonido; al igual que el reconocimiento a mejor fotografía y mejores efectos visuales.



En cuanto al maquillaje y peinado, la vencedora fue El escándalo. Asimismo, la banda sonora original de Joker se quedó con el premio. La melodía no paró, y el Óscar a mejor canción estaba, aunque suene un poco chistoso, cantado: I'm Gonna Love Me Again, del filme Rocketman.



