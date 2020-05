Paramount rodará '2084' una película inspirada en 'The Matrix'

Los estudios Paramount filmarán una nueva película de ciencia ficción titulada "2084", escrita por Mattson Tomlin y definida como un relato actualizado de la distopía de George Orwell, "1984", con reminiscencias a las cintas "The Matrix" e "Inception".



El nuevo proyecto despertó el interés de varios estudios de Hollywood, aunque finalmente será el productor de la saga "Transformers", Lorenzo di Bonaventura, y Paramount los que llevarán a la gran pantalla el guión de Tomlin, quien ha escrito la próxima película "The Batman" que protagonizará Robert Pattinson.

Según informaron este martes medios de comunicación especializados, el argumento de la cinta se centrará en una sociedad autoritaria surgida tras un periodo de destrucción global en el que las vidas de los ciudadanos se controlan al detalle y donde el descubrimiento de un amor de juventud alterará el orden establecido.



El avance de la trama recuerda directamente a la novela "1984", que introdujo el concepto del "Gran Hermano" en una sociedad totalitaria imaginada por George Orwell que ha inspirado películas, series, formatos de televisión e incluso campañas publicitarias.



Además, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, el tono de la película se inspirará en el clásico "The Matrix", de las hermanas Wachowski, y la cinta "Inception", de Cristopher Nolan.



Aunque se desconocen más detalles del proyecto, como la persona que lo dirigirá, la idea ha llamado la atención en Hollywood ya que su productor fue el responsable de impulsar y apoyar la grabación de "The Matrix" en los estudios Warner Bros.



Di Bonaventura también compró los derechos para adaptar a la gran pantalla los libros de Harry Potter, escritos por J.K. Rowling, que resultaron todo un éxito como franquicia cinematográfica.