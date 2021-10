Para salir del aburrimiento / El otro lado

La televisión nuestra de cada día siempre tiene opciones, muchas imposibles de ver por sus horarios, pero todas propuestas con sentido.

Unidad de investigación de Noticias Caracol los domingos. Por fin, el periodismo televisivo quiere ser otra cosa distinta a entrevistas y chismes y pornomiseria. Y por eso ha dado noticias como ‘Asesinato del presidente de Haití’, donde muestra cómo fue que los mercenarios colombianos mataron al mandatario de ese país. Y también, cómo todo fue un esperpento. Cada domingo esperamos ese otro periodismo que es el que sirve para entendernos.



'Amazonía selva adentro' es un formato de aventuras en modo de transmedia del Canal Trece. Tiene 9 capítulos de pódcast y un documental televisivo.



Estos relatos son una reflexión sobre la forma en la que nos relacionamos con la selva amazónica y esa tragedia de la deforestación. Las historias van de la mano de los hermanos indígenas Yaira y William. Ellos deben hacer uso del conocimiento que han heredado de la selva y su pueblo para salvar a su comunidad y la biodiversidad que los rodea.



Allí conocemos las formas de convivir con la selva y los riesgos que están causando los colonos que talan sus árboles para crear planicies ganaderas en el Guaviare. Lo mejor son las formas únicas que tienen los indígenas tucanos del Resguardo de La Yuquera para acercarse a la selva armónicamente y habitarla sin hacerle daño.



'Tesoros olvidados' es una serie documental que busca la historia a través del abandono. En 6 capítulos se mete en construcciones abandonadas para ver cómo fue que fueron y por qué se han convertido en ruinas. No se lo pierda, en Señal Colombia.

El padre del canto vallenato dicen que es Alberto Fernández Mindiola. Y lo es porque fue el que dio a conocer e inmortalizó las composiciones del maestro Rafael Escalona. En modo documental se narra la historia, los orígenes y las anécdotas de este músico.



“Cuando estábamos en el recreo, Rafael me silbaba las canciones, me decía: ‘Beto, apréndete esta canción’. Nunca me cantaba sus composiciones, sino que me las silbaba”, recuerda el maestro en el documental de Señal Colombia. Búsquelo y véalo.



'FreeStyle total' es un concurso reality. Lo hace Señal Colombia. Lo patrocina Red Bull. El free style celebra los modos de improvisación urbanos y busca narrar en modo calle y juego para hacer política y expresar las rebeldías que nos habitan.

La fuerza está en el saber rimar en modo espontaneidad contracultural. Señal Colombia dice que con este concurso quiere “romper los estereotipos” sobre los jóvenes que habitan la rebeldía: no son bandidos y ni viciosos, son talento puro y duro lejos de modas pop. Véalo y gócelo.



Pódcast. Se recomiendan dos. Relatos amarillos, que chismea con los taxistas. Allí se conocerán esas historias que alucinan en modo cotidiano. Y #A fondo con María Jimena Duzán para conversar sobre los hechos que son noticias en Colombia.



No se pierda, hay mucho para salir del aburrimiento.



