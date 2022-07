El cielo adquiere un tono rosa intenso y cuatro jovencitas de 12 años se sorprenden ante el extraño fenómeno. Dejan a un lado sus bicicletas y los periódicos enrollados que lanzan cada mañana a las puertas de las casas de su barrio.

La historia transcurre en 1988, cuando no dejaba de sonar en la radio Hazy Shade of Winter, la canción de Simon and Garfunkel que versionó el grupo The Bangles y que dice en una de sus estrofas:“Tiempo, tiempo, tiempo / mira lo que ha sido de mí / Mientras buscaba mis posibilidades / Fui tan difícil de complacer, pero mira a tu alrededor/ Las hojas son marrones y el cielo es una nebulosa sombra de invierno”.

Un mensaje que no solo sirve como banda sonora para la aventura que están por experimentar esas preadolescentes en una madrugada de Halloween, sino que ofrece algunas pistas de lo que realmente les va a pasar. Ese es el eje argumental de la nueva miniserie Paper Girls, que se estrena el 29 de julio en la plataforma Prime Video.



Habría sido fácil apostar por un encuentro cercano con naves extraterrestres (algo que también resonó mucho en esa década) o algo de horror, pero la trama de esta producción apuesta por otro tipo de ciencia ficción: los viajes en el tiempo. Además, la serie bebe de la acción y los toques de humor de las series y películas de superhéroes, y resalta el indestructible vínculo de amistad entre sus protagonistas.



En Paper Girls unas niñas tienen que afrontar una época que no es la suya. Foto: Prime Video

Erin, Mac, Tiffany y KL viven una experiencia alucinante que las lleva a otra época (un futuro cercano). Ahora, en esa realidad descontrolada, tienen que intentar regresar por todos los medios a su tiempo.



En ese lapso habrá espacio para extraños reencuentros con ellas mismas, pero adultas; asimismo deben afrontar las consecuencias de haber roto las barreras del tiempo y el espacio. Como si fuera poco, la trama suma una batalla sin cuartel entre grupos que han conseguido viajar en el tiempo.

Paper Girls está inspirada en la novela gráfica homónina escrita por Brian K. Vaughan, quien en su niñez tuvo que recoger muchas veces el periódico que golpeaba la puerta a la madrugada y ver a algunos de sus amigos pedaleando para hacer todas las entregas a tiempo.



“¿Por qué no hay tantas chicas haciendo esto?”, se preguntó años después. Y de ahí surgió la idea para escribir un cómic.



No glorifica el pasado

Aunque tiene referencias al pasado y a una década colorida en la que las redes sociales eran las esquinas de la cuadra y antes que chats o mensajes de texto, los jóvenes se dedicaban a charlar ‘en vivo y en directo’ o a sostener conversaciones eternas a través de teléfonos de cables larguísimos que siempre aparecían en la cocina de cualquier película de los ochenta, en realidad Paper Girls no quiere rendir un homenaje al pasado.

Hay acción y hasta un mensaje acerca del conflicto del crecer. Foto: Prime Video

No tiene ese sabor que ha sabido explotar Stranger Things o la serie de superhéroes con una moral reprochable The Boys, que, aunque esta ambientada en la actualidad, revela algunos detalles que la conectan con otras décadas.

Para el productor Chris Rogers (famoso por otra serie ochentera, Halt and Catch Fire), había una conexión emocional con ese periodo que hizo posible que decidiera hacer Paper Girls; pero el creador de la novela gráfica recordó, en la reciente edición de la Comic-Con de San Diego (EE. UU.), que Paper Girls era una producción ‘ antinostálgica’ de los años 80. “No creo que sea del todo una carta de amor a ese momento, sino casi como una amenaza de muerte de esa década”.

El salto en el tiempo, la aventura de luchar con otros que tienen ese don y, sobre todo, el tener que acostumbrarse a cosas tan extrañas como algo llamado internet o el reflejo de una vida adulta son los elementos que hacen que la serie no se quede estancada como las chicas, sino el escenario para que ellas encaren el futuro.

La serie revela los peligros de viajar en el tiempo. Foto: Prime Video

“Me encantó que no glorificaba a los ochenta –recalcó en una entrevista en stylecaster.com– la actriz Camrin Jones, que interpreta a Tiffany, una de las valientes repartidoras de periódicos.



“La serie también toca temas como el racismo, el sexismo, la homofobia”, recalcó la actriz.



Paper Girls es un divertimento de ciencia ficción adolescente que parece querer discutir ese importante e impactante paso de la niñez a la madurez.



Asimismo mostrar cómo el tiempo pasa, la tecnología y la vida diaria se transforman y lo que antes era algo extraño, diferente o rebelde adquiere otro significado con la caída de las hojas del calendario. Todo, por supuesto, entre batallas y acción con unas niñas poderosas que quieren estar en su tiempo y en su época. Paper Girls parece querer recordar lo duro que es crecer.

