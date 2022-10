Cada vez se acerca más el lanzamiento de la tan esperada película de Marvel, ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, la cual, según anunció Marvel, tendrá un pre-estreno en Latinoamérica en noviembre.

Con una historia cargada de acción, el director Ryan Coogler junto a Marvel Studios trae una película, que pesé a las críticas por la ausencia de Black Panther, ha logrado cautivar la atención de millones de internautas que esperan con ansias la llegada del largometraje.



De acuerdo con el tráiler, la segunda película de ‘Pantera Negra’ sucede después de que Thanos efectúa el reconocido Blip, en el que la mitad de la humanidad es exterminada.

De hecho, mientras el país oculto sucumbe en el caos por la gran batalla que ocurrió en sus tierras y no evitó el chasquido del Titán Loco, los wakandianos deberán enfrentarse a nuevas amenazas internacionales que ahora conocen sus riquezas.



Sumado a eso, tras la muerte del actor Chadwick Boseman, los directivos decidieron desarrollar el argumento del nuevo proyecto un año después de la muerte de ‘T'Challa’, el personaje de ficción, pues han concertado en no remplazar al actor.



"Sólo hay un Chadwick y ya no está con nosotros", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso.



Y agregó: “Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha sucedido que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, en realidad".



Es por esto que Wanda se encuentra desprotegida y en búsqueda de un nuevo rey.

Fecha del pre-estreno

El largometraje estará disponible en cine desde el 10 de noviembre. Sin embargo, Marvel anunció una gran noticia para los fanáticos: el film tendrá un pre-estreno en Latinoamérica el 9 de noviembre.



Así que, las personas que estén interesadas en ser las primeras en ver el largometraje y no dejar que nadie les cuente ni el más mínimo detalles podrán adquirir las boletas online o en las salas de cines desde el 20 de octubre.

