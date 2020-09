'Utopía', la serie que habla de virus, el fin del mundo y cómics

El 15 de enero de 2013 se estrenó en el Reino Unido la miniserie Utopía, una aventura de suspenso y tono conspirativo que en su momento fue considerada una pieza de culto y a la vez un juguetón ejemplo de una mezcla de ciencia ficción y una devoción casi religiosa por los cómics.

La historia giraba en torno a cinco fanáticos de las historias en viñetas, que lograban conseguir una edición de una novela gráfica llamada The Utopia Experiments que termina siendo una pieza esencial para una organización secreta que les hará la vida imposible a los que tienen la publicación.



Hasta ahí era una historia de aventuras con toques de thriller, aunque exploraba un tema en ese momento lejano: una pandemia letal.



Amazon Prime Video decidió hacer la versión estadounidense de las dos temporadas de la producción británica. Es nuevo aire para una serie que precisamente está disponible desde hoy en la plataforma. Como se podía esperar, ya ha generado mucha expectativa al hablar de un tema, ahora sí, tan cercano pese a que vivimos en épocas de distanciamiento social.

En la nueva trama se recalca en la posibilidad de que la novela gráfica (ahora llamada Dystopia) esconda detalles específicos de un nuevo orden mundial o un plan macabro de dominación del mundo, un bocado exquisito para los consumidores de videos de corte apocalíptico que pululan en YouTube.



Pero en su nueva piel, Utopía es un entretenimiento cargado de acción y de tono irónico acerca del poder, el miedo a lo desconocido y las obsesiones y reacciones ante un cambio inesperado en lo que llamamos modo de vida.



“Cuando acepté hacer esta serie, la idea de una pandemia sonaba muy futurista, en el borde de la ciencia ficción”, admitió en una entrevista Gillian Flynn, la guionista y creadora de la película Gone Girl y de la serie Sharp Objects –quien llevaba mucho rato trabajando en el proyecto–, en la que el virus era solo una parte de todo el entramado.

Unos chicos deben salvar al mundo y vivir nuevas experiencias en ese proceso. Foto: Amazon Prime

En realidad se trata de jóvenes que tienen que cambiar radicalmente su vida y deben escapar todo el tiempo para sobrevivir y tratar de develar el misterio del cómic y, de paso, salvar al mundo.



“No es algo que puedas resolver tan fácilmente”, adelantó John Cusack, quien interpreta a Kevin Christie, un científico que parece tener buenas intenciones en el contexto de todo el conflicto, pero que posiblemente tenga algunos secretos que le dan una vuelta de tuerca a la historia.

Para él, que afronta su primer papel de peso en la televisión tras una larga carrera en el cine, Utopía no le da respiro al espectador. “En un drama como estos pretendes meterte en todos los problemas que puedas. Pero, incluso teniendo en cuenta eso, con la costa oeste de EE. UU. ardiendo por los incendios y con una pandemia, lo único que puedes decir realmente cuando salga esta serie es que es una experiencia surrealista”, recalcó Cusack.

Con él también está el actor Rainn Wilson, quien hace el papel de un virólogo venido a menos –Michael Stearns– que en el desarrollo de este caos tiene una oportunidad para redimirse y podría dar una luz o guía a los chicos que poco a poco van desentrañando los mensajes ocultos de la novela.

Cusack y Rainn Wilson en una escena de la serie Foto: Amazon Prime Video

“Esta será una aventura muy divertida”, comentó Wilson en una entrevista televisiva, quitando un poco del sabor denso que podría generar el hecho de que habla del fin del mundo.



Lo mismo aseguró Dan Byrd, que interpreta a Ian, uno de los que se obsesionan con el cómic en la serie, pero en la vida real es mucho más pragmático.



“Es escapismo, puro entretenimiento (...); en realidad, todas las teorías de la conspiración por su propia naturaleza son entretenimiento (...). Es como tomarse unas pequeñas vacaciones para que tu cerebro considere otra cosa”, comentó en el portal de entretenimiento whatotwatch.com.



Pero que la banda sonora de esta producción tenga la canción de la banda REM It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) –Es el fin del mundo como lo conocemos (y yo me siento bien)– podría poner ansiosos a muchos, sobre todo a los que sí creen en conspiraciones.

Con información de EFE

