Cansado de los maltratos de la actriz Pamela Anderson y de su esposo en ese momento, el melenudo Tommy Lee, el electricista Rand Gauthier decidió robar algunas cosas de la mansión de la pareja más famosa de Hollywood: la salvavidas que paraba el tráfico (y hasta las olas del mar) en la serie Guardianes de la bahía y el baterista de la banda de heavy metal más polémica y exitosa de Los Ángeles: Mötley Crüe.

El electricista estaba realizando unos arreglos en la casa de, entre otras cosas, uno de los matrimonios más rápidos de la industria del entretenimiento, ya que Pam y Tommy se casaron tan solo unos días después de conocerse. Gauthier se hartó, según él, de los malos tratos, varios altercados y de que le quedó debiendo plata. Así que irrumpió en la mansión poco después, no se llevó joyas ni dinero, sino unas cintas de video–que luego hizo copiar en VHS– en las que aparecían Anderson y Lee teniendo sexo en su luna de miel.



El escándalo explotó cuando el material llegó a internet (en una época en la que la web todavía no reinaba del todo y no existían las redes sociales). Se comercializaron las copias de la 'película porno casera', las ventas crecieron como un tsunami y se convirtió en la pionera de un formato que luego se multiplicaría (con otros famosos, claro).



La historia del video porno tuvo un tanto de drama agridulce. Los implicados no lograron frenar las ventas, pero consiguieron un acuerdo legal y económico con la empresa de distribución de videos Internet Entertainment Group, que lo puso en venta en la web. En 1998, tres años después, Pamela y Tommy se separaron por una demanda de violencia intrafamiliar. Rand Gauthier, el electricista ladrón, se salvó de ir a la cárcel, no logró enriquecerse con el video y siguió trabajando instalando cables, cámaras y sistemas de seguridad.

Ahora ese capítulo que alimentó hasta el sobrepeso a los medios sensacionalistas y de farándula en el mundo se asoma de nuevo en esta época, en la que se discuten temas alrededor de lo políticamente correcto y hay pornografía gratuita en la red, con la miniserie Pam & Tommy, un recorrido por la tórrida y tóxica historia de amor de la sensual salvavidas del traje de baño rojo y el baterista más polémico y perseguido por las mujeres en su momento. Claro, y esto no es un spoiler, el tema del video es una de las columnas en las que se sostiene la trama de la producción, disponible en sus tres primeros episodios en la plataforma Star+, antes de emitirlos uno por uno semanalmente..

Nadie sabe lo de nadie

La miniserie desarrolla una mirada dramática, que no está exenta de momentos de comedia irónica, alrededor de una década en la que todavía brillaban MTV y la televisión tradicional y los famosos explotaban en excesos en algunos clubes en Los Ángeles, mientras trataban de lidiar con los paparazis y la idolatría, algo que era el pan de cada día para Pamela y su marido.

Nadie entendió que, desde un punto de vista, Pamela Anderson y Tommy Lee también fueron víctimas. FACEBOOK

TWITTER



Pamela Anderson es interpretada por una Lily James (Baby Driver) –que consigue una caracterización impresionante– junto a Sebastian Stan, que se aleja del recuerdo de su fría interpretación del héroe Bucky en Falcón y el soldado del invierno, para dar paso al hedonista y rockstar Tommy Lee.

El machismo, la cultura de la violación, la banalidad y la explotación mediática orbitan alrededor de un romance tan acelerado y poderoso como algunos de los solos de batería que tocaba Lee con sus compañeros de Mötley Crüe.



La miniserie no ha escapado del escarnio de algunos que la consideran oportunista, y los verdaderos protagonistas, ahora un tanto mayores, no hicieron nada para frenar el proyecto y tampoco se unieron a él.



“Es capaz de reflexionar acerca de un tema que fue muy importante para mí al decidir ser parte de este proyecto: cuando estamos en eso de aplastar a alguien, en realidad sabemos muy poco acerca de esa persona y lo que posiblemente esté viviendo (...). Nadie entendió que, desde un punto de vista, Pamela Anderson y Tommy Lee también fueron víctimas”, reflexiona en una charla con este diario la actriz Taylor Schilling, quien interpreta el papel de Erica, una exestrella porno que fue esposa de Rand Gauthier y ofrece un punto de vista muy especial alrededor del mayor escándalo de la famosa pareja.



“Pam & Tommy consigue exponer un poco la fuerza y el coraje que tuvo que asumir Pamela Anderson ante todo este escándalo. Yo creo y tengo en mi mente la idea de que esta producción es una carta de amor a esa fuerza que ella tuvo que sacar para afrontar ese grado de exposición”, reconoce Schilling.

Es una idea en la que se inspiraron todos los implicados en la miniserie para balancear la caricatura alrededor de quienes trataron de sacar provecho de un video privado; el amor de una pareja polémica, sumado a una actitud de las autoridades y los mismos medios, carente de empatía hacia los afectados.



El propio Tommy Lee lo resumió de manera sencilla en una entrevista televisiva: “Se trata del valor de la privacidad”. Pero habría que añadirle el poder de un video viral, cuando ese término ni siquiera existía.





ANDRÉS HOYOS VARGAS

