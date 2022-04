Ya se encuentra disponible la serie colombiana Pálpito, una producción que juega entre los terrenos del melodrama y el thriller policíaco. Protagonizado por Michel Brown (Simón Duque) Ana Lucía Domínguez (Camila Duarte) y Sebastián Martínez (Zacarías Cienfuegos), la trama propone una mirada a los límites que se rompen para lograr un objetivo y a la vez cuestiona la flexibilidad moral con que algunos defienden sus malas acciones.

“Yo creo que esta serie no cuenta una trama de acción o solo un melodrama, sino que propone narrar una historia de la vida misma. Y cuando eso pasa es mucho más fácil como actor en ella. Pálpito, a habla del olvido, del poder del amor, de la familia y delos excesos”, contrasta Michel Brown, en una entrevista con EL TIEMPO, quien en la ficción es víctima del secuestro y desaparición de su esposa.



En su azarosa búsqueda, su personaje (Simón) va a descubrir un peligroso entramado criminal de tráfico de órganos, pero a la vez una nueva oportunidad para sentir el amor, aunque eso podría ponerlo en muchos aprietos.



Sebastián Martínez tiene un papel antagonista. Foto: Netflix

“¿Hasta dónde puede llegar el ser humano por amor?...Esa es una pregunta que se plantea en esta producción y eso es algo que se va a ver con el personaje de Zacarías, quien tiene todo para salvar a quien ama”, recalca Ana Lucía Domínguez. Para ambos, esta apuesta de Netflix rodada en Bogotá ofrece una dosis de riesgo inusual, pero necesaria para potenciar la trama.

“El riesgo es el plus, es hablar de cosas difíciles como el tráfico de órganos y del olvido, que parece percibir en un cuerpo ajeno. La gente comenzó a engancharse con la historia desde el tráiler", asegura Brown.



“Le puse mucho empeño al casting y cuando me llamaron eso me hizo muy feliz y fue la oportunidad de volver a Colombia”, comenta Ana Lucía Domínguez, que interpreta a una fotógrafa a la que la vida le da una nueva oportunidad.

“A mí me llegó en un buen momento, ya que venía de hacer papeles muy oscuros, de asesinos y conquistadores y quería a un padre que le toque las fibras a la gente y me enamoré del proyecto y creo que hace rato que no tenía tanto deseo de rodar una serie.



La propuesta promete un viaje doloroso en el que, posiblemente se revelen tonos más grises de los personajes y hasta se revelarán matices de humanidad de quienes parecen tener el rol de antagonistas.



