‘Palomo’: la historia de Albeiro Usuriaga en Argentina

Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de este diario y un gran conocedor del fútbol, sus cifras y jugadores, dice que Albeiro Usuriaga era un “tipo brillante, extraordinariamente hábil para su estatura. Sabía manejar bien su cuerpo para desequilibrar”.

De la misma generación de René Higuita, Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia y Leonel Álvarez, Usuriaga formó parte de un contingente de jugadores que empezaron a mostrar en el exterior que aquí había una gran calidad.



Y fue en Argentina donde el Palomo Usuriaga conquistó la gloria, donde aún es recordado y donde se le rindió un homenaje el pasado 6 de agosto, en el que su hermana Yolanda recibió la camiseta del Independiente de Avellaneda con su nombre y el número que ostentó a su paso por ese club: el 9.



Ese día estaban con ella el director de cine Carlos Moreno ('Perro come perro' y 'Distrito salvaje', entre otras) y un equipo de Telepacífico, para grabar 'Palomo', el documental que el canal público presentará este 18 de diciembre, a las 7:30 p. m.



Se trata de un recorrido por “el camino futbolístico que tuvo Albeiro Usuriaga en Argentina, el recorrido de un ídolo hacia su consolidación, su paso por Argentina, que lo inmortalizó como un ídolo. Es un recorrido que ha sido imborrable, a pesar del tiempo y las circunstancias que rodearon su asesinato. A diferencia de Colombia, donde el nombre de Albeiro Usuriaga está marcado con la crónica roja, en Argentina el personaje, el ídolo, se mantiene en un pedestal”, dice Moreno.



El cineasta se encontró en Argentina con el escritor Pablo Ramos, hincha furibundo de Avellaneda (donde militó Usuriaga) y quien le habló con pasión del caleño. “Por eso propuse hacer allá el documental, porque en muchos aspectos la historia de Albeiro se ha limitado a un asunto de crónica roja, de escándalo por su muerte violenta, y también por la relación con la drogadicción. Pero en Argentina su imagen como ídolo está en un nivel que no imaginamos”, sigue Moreno.

En el documental aparecen, entre otros, los futbolistas argentinos Luis Islas, Jorge Luis Burruchaga y Ricardo Enrique Bochini, este último, considerado el máximo ídolo en la historia de Independiente, así como Ricardo Gareca (seleccionador de Perú), periodistas de la talla de Jorge Barraza y técnicos como Miguel Ángel Brindisi.

“También habla gente del común, de la calle, que en un país como argentina, de fútbol y futbolistas por excelencia, ratifican la grandeza de Usuriaga y todavía lo recuerdan”, sigue Moreno.



El cineasta vio jugar a Usuriaga en el América y recuerda, como muchos colombianos, que su gol llevó al país al Mundial de Italia 90. Entonces, en el documental se unen su gusto por el fútbol y su pasión por el cine. “Tenía esa chispa por dentro; lo vi jugar, vi su genialidad, y al final, su triste muerte, que se quedó en la memoria colectiva. Este documental es un poco el desquite para mostrar lo importante de este hombre más allá de la fría estadística del fútbol, sus pasos por un país que lo ama aún”.



De ahí que ese Palomo nacido en Cali el 13 de junio de 1996 y habitante del barrio Doce de Octubre de la capital del Valle, donde siempre vivió mientras residió en Colombia, cobra una nueva dimensión con este documental que, Moreno no lo niega, es muy deportivo.



La genialidad de Usuriaga la retomó Ascencio en el perfil que hizo este año, recordando los 15 años de asesinato del jugador. “Era un delantero atípico. A pesar de su estatura (1,92 metros), tenía una habilidad sensacional. Lo demostró en la jugada más importante del fútbol colombiano en la década del 90, en el enganche que hizo para dejar atrás a un defensa y quedar de frente al arquero israelí Boni Ginsburg y anotar el gol que, sumado a un 0-0 en Tel Aviv, le dio a Colombia la clasificación a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia”.



A Moreno, hacer este documental le “enseñó de nosotros como sociedad. Si bien estamos hablando de algo tan baladí como el fútbol, me mostró que en Colombia somos sujetos que no estamos acostumbrados a perdonar, que señalamos y etiquetamos. La sociedad argentina es diferente: no es ni intelectual ni artística, es futbolera. Acá todavía debemos resolver nuestra intolerancia”.

¿Dónde y cuándo?

‘Palomo’ se presentará mañana, a las 7:30 p. m., por el canal regional Telepacífico.

CULTURA

EL TIEMPO