Después de dos semanas de cine, con diferentes competencias y estrenos mundiales, el Festival Internacional de Cine de Cannes cerró su edición del 2023 al otorgar su máximo premio, la Palma de Oro, a la directora francesa Justine Triet, por su película Anantomie d'une chute (Anatomía de una caída).

El drama judicial convirtió a su directora en la tercera mujer cineasta consagrada en la historia del prestigioso certamen de cine.



La cineasta, de 44 años, sucede así a Jane Campion, que ganó el galardón en 1993 con La lección de piano, y a la francesa Julia Ducournau (Titane, 2021).



Por un lado, es una progresión del cine hecho por mujeres, y al mismo tiempo, una nueva consagración para el cine francés, que ya conquistó galardones en los pasados festivales de Venecia (Gran Premio del Jurado) y Berlín (Oso de Oro).



El jurado de Cannes otorgó el Gran Premio, el segundo en importancia, a un escalofriante retrato de la vida diaria del comandante del campo de exterminio nazi de Auschwitz, The Zone of Interest, del británico Jonathan Glazer.

Una historia de una muerte sospechosa triunfó en Cannes

Anatomía de una caída narra a lo largo de 2 horas y media el juicio de una escritora alemana (Sandra Hüller) tras la sospechosa muerte de su marido en su chalet en los Alpes franceses.



No hay ningún testigo del incidente y el hijo de la pareja es deficiente visual. La justicia deberá examinar las circunstancias del hecho, una reconstrucción de la crisis de la pareja diseccionada con eficacia.



Triet ha realizado cuatro películas, todas ellas retratos de mujeres, oscilando entre el drama y la comedia. Glazer, por su parte, se centra en la vida del comandante nazi Rudolf Hoss, y de su familia, en una confortable casa con un gran jardín al lado de Auschwitz. En la película no hay ni un solo plano de violencia. Todo es indirecto, sugerido, pero no por ello menos terrorífico.

