‘Pájaros de verano’, la gran ganadora en los Premios Macondo

Nueve galardones recibió el sábado en la noche Pájaros de verano, la película de Ciro Guerra y Cristina Gallego, convirtiéndose en la gran triunfadora de los premios Macondo, que reconocen lo mejor del cine colombiano.

La cinta obtuvo las estatuillas en la categorías de ficción, dirección, actriz principal (Carmiña Martínez), actriz de reparto (Natalia Reyes), actor de reparto (John Narváez), dirección de arte, sonido, dirección de fotografía y vestuario.



La película cuenta la historia de los orígenes del narcotráfico a través de una familia wayú que se ve involucrada en este negocio, en el auge de la venta de marihuana, en los años 70.



Por su parte, Candelaria, de Jhonny Hendrix; Somos calentura, de Jorge Navas, y The Smiling Lombana, de Daniela Abad, obtuvieron dos premios cada una.

Candelaria se llevó los galardones a mejor actor principal (Alden Knight) y mejor guion, mientras Somos calentura obtuvo los de canción original, por Ganar y sumar, y mejor VFX, y The Smiling Lombana ganó en mejor documental y música original.



La mejor película iberoamericana fue Roma, mientras el mejor cortometraje fue para La virgen negra, y el mejor montaje lo obtuvo Yo no me llamo Rubén Blades.



En la categoría de premios especiales, el galardón del público fue para Alma de héroe, de Orlando Pardo. El Macondo de Honor le fue entregado al crítico y programador Orlando Mora y el Macondo a la Labor Técnica se le concedió al proyeccionista Augusto Pulgarín.



La ceremonia, que tuvo invitados colombianos y extranjeros, se llevó a cabo en Caja de Madera, en Medellín, y fue presentada por las actrices Natalia Durán y Adriana Arango.

Entre los invitados internacionales estuvieron Ana Brun y Margarita Irún, protagonistas de la película paraguaya Las herederas; el actor Giovanny García, protagonista de la cinta venezolana La familia, y Carlos Morales, productor de Roma.



El espectáculo musical estuvo a cargo de la banda Crew Peligrosos, originaria de la capital antioqueña.



Próximamente, la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará la ciudad que será sede de los premios en el 2020.

