Padre de Meghan Markle: 'Esa no es la hija que yo crié'

"Mi hija y Harry están convirtiendo a la Familia Real en un Walmart con una corona, me avergüenzan", dijo Thomas Markle, padre de Meghan Markle, sobre la independencia económica que solicitaron los duques de Sussex.

Las opiniones de Markle están en un documental que hace el canal 5 británico y que se emitirá próximamente, un programa que analizará el llamado Megxit. Se trata de un especial de 90 minutos llamado Thomas Markle: Mi historia.



En el especial, Markle se despachó contra su hija y su yerno y dijo: “Transformaron la familia real en un Walmart con corona” y que esto que su hija hace es por "dinero".



Agregó, además, que esa no fue "la hija que yo crié".



Markle, que trabajó en el mundo de Hollywood y que apoyó a su hija cuando esta quiso ser actriz, vive actualmente en México. Además, es conocido que no tiene una buena relación con su la duquesa.



Es recordado que no asistió a la boda por problemas de salud, según escribió Meghan Markle días antes del matrimonio, un hecho que llamó la atención del mundo periodístico que cubre la realeza.



"Cuando se casaron, asumieron la obligación de ser parte de la realeza y a representar a la realeza. Y sería una tontería que no lo hicieran”, agregó Markle.



“Esta es una de las instituciones más antiguas. La están destruyendo, la están abaratando, la están desgastando... no deberían estar haciendo esto", sentenció.



Las imágenes del documental, que todavía no tiene una fecha de emisión, se han vuelto virales luego de que el pasado sábado la reina Isabel II anunciara que tanto Harry como Meghan ya no tendrán el título de altezas reales. Tampoco representarán a la realeza ni percibirán más dineros públicos.



La pareja anunció que se independizará económicamente y que vivirá, con su hijo Archie, entre Estados Unidos y Canadá.