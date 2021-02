Lupin, el ladrón de guante blanco, tuvo su versión colombiana

Cuando no había internet y el actor Julio César Luna era un niño en su natal Argentina, leía, y mucho.



Esta afición le llegó por el asma que sufría, que no lo dejaba dormir en las noches, tiempo que él ocupaba en devorar textos para despistar un poco su enfermedad.

Entre los libros que leyó estaban las aventuras de 'Arsenio Lupin, el ladrón de guante blanco' que siempre se le escapaba a la policía, escritas por el francés Maurice Leblanc, un autor de relatos cortos que puso a este ladrón carismático, elegante, coqueto y educado en el mundo de la literatura y del que se habla desde 1907.



Ha sido tan exitoso que más de un siglo después de haber llegado a las letras sigue en el radar. Recientemente, Netflix lanzó la producción 'Lupin', inspirada en sus aventuras y con producción francesa.



En esta adaptación, afirma la plataforma y emulando a Lupin, “Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada”. Es protagonizada por Omar Sy, Ludivine Sagnier y Clotilde Hesme.



Pero hace casi medio siglo, en Colombia, se hizo otra versión, 'Arsenio Lupín, el ladrón de guante blanco', protagonizada por Luna, que ya vivía en el país y estaba consagrado como actor y galán.



“En 1973 la hicimos en el 'Teatro popular Caracol', que era un programa muy visto. Era dirigido por Jaime Botero Gómez y hablamos de llevar a la pantalla este clásico de la literatura aventuresca, que yo recordaba muy bien porque a los 10 años ya me había leído media docena de los relatos y vivía enamorado de la historia”, cuenta Luna.



Pacheco fue el antagonista, representando al inspector Ganimard, “que no puede coger nunca a Lupín con las manos en la masa. Fue muy divertido trabajar con un personaje como él. Para mí se trató de una gran experiencia, no solo por esta caracterización, sino porque tenía que cambiarme de vestuario y apariencia muchas veces”.



Luna recuerda que las grabaciones se hacían en los estudios Gravi, en una época en la que los exteriores eran muy pocos. “Hicimos algunas en espacios del teatro Colón, como los palcos, el escenario y el fóyer. Eran momentos de recursos limitados y estas grabaciones se hacían con cámaras cinematográficas de 16 mm. Los exteriores en la televisión colombiana se volvieron comunes en los 80”, narra.



Para el actor, nacido en 1945 y que llegó a Colombia a finales de los años 60, Arsenio Lupín significó “representar a un personaje no humorístico, pero sí con cierto humor, con sorna, como los de la picaresca española de mediados del siglo XVI; un hombre simpático, entrador. Era mentalista, matemático, mago, médico... Tenía mil salidas para todas las situaciones, por eso no lo podían agarrar. Por alguna circunstancia siempre se zafaba. Solo una vez estuvo en la cárcel y se disfrazó de un guardia que estaba enfermo para escapar, dejando a este último encarcelado”, dice.



La serie tuvo cinco capítulos y querían grabar cinco más gracias al éxito en la teleaudiencia, pero tanto Pacheco como Luna ya tenían compromisos adquiridos. Y aunque hablaron de retomar en algún momento, nunca se hizo.

Pacheco y Julio César Luna en la producción. Foto: Cortesía Julio César Luna

“Que los programas basados en obras literarias no son un éxito es mentira. Ahora vemos que 'Lupin' es de los más visto en Netflix, es la muestra de lo que digo, no entiendo por qué le tienen miedo a la palabra cultura y esta producción que está en la plataforma demuestra que la gente la ve con mucho agrado”, agrega.



Prueba de lo anterior es que años después dirigió Teatro Universal, de la programadora RRTV, donde hizo más de 80 títulos de obras de la literatura.



“En un momento, el dueño de la programadora quebró y le entregó a un banco, como parte de pago de su deuda, los videos de todo su trabajo. Con Alexandra Falla, de Patrimonio Fílmico, estamos averiguando dónde está ese material para tratar de recuperarlo, pues hace parte de nuestra historia audiovisual”.



En 'Arsenio Lupín', serie en la que Luna hizo cuando tenía 27 años, también actuaron Margalida Castro, Lucero Galindo, Hugo Gómez, Fernando Corredor, Humberto Arango y María Cecilia Botero, bajo la dirección de Botero Gómez.



El actor cuenta que al terminar la producción se quedó con el bastón y una capa de su personaje, “pero con el tiempo los perdí, lo que es una lástima”.



Pero todavía tiene la satisfacción de haber representado al ladrón con visos de Robin Hood. “Fue algo bueno que le llegó a la gente, la divirtió. Se cumple ese objetivo con el oficio: que las personas vean la verdad de uno, su dedicación y disciplina”.



Agrega que se enteró de que al mismo tiempo se hacía una versión para la televisión de Francia, “protagonizada por un gran actor, George Descriere”.



'Arsenio Lupín, el ladrón de guante blanco' ha estado, además de la televisión y el teatro, en varios animés y en mangas. 'Lupin III' es una de estas últimas, publicada por primera vez en 1967, protagonizada por un nieto de ladrón. También ha sido musical y ha estado en videojuegos, como protagonista o personaje invitado. Su magnetismo, definitivamente, ha trascendido el tiempo.



