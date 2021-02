Se cumplen siete años sin Fernando González Pacheco

Fernando González Pacheco, uno de los pioneros de la televisión colombiana e ícono de varias generaciones, falleció el martes 11 de febrero de 2014, en Bogotá. Una insuficiencia respiratoria derivada de un bronquitis crónica, acabó en una falla cardiorrespiratoria que le ocasionó la muerte.​

Le sugerimos: El de Pacheco, un funeral en medio de aplausos





Pacheco fue una de las caras más populares de la pequeña pantalla. Debutó en el espacio Agencia de artistas, en 1957, y, entre otros programas, presentó Animalandia, Qué pareja más pareja, Elija su pareja, Alcance la estrella, Cabeza y cola, Siga la pista, Sabariedades (con su amigo del alma Carlos ‘Gordo’ Benjumea), El programa del millón, Compre la orquesta, Musical RCN y Los tres a las seis (con Jota Mario y Gloria Valencia de Castaño).



La gran ‘cualidad’ de Pacheco, según Daniel Samper Pizano, uno de sus mejores amigos y sin duda su mejor biógrafo, fue ser un tipo “al mismo tiempo popular, el más querido y el más feo de los colombianos”.

Compre la orquesta se emitió entre 1981 y 1987. El programa contaba con la conducción de Pacheco y Nhora Perfecta Pereiro. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Le puede interesar: Pacheco saldría del país por amenazas





No era de los que se vanagloriaban de su éxito. Es más, siempre bromeaba con el hecho de ser feo y no tener registro, y jamás comentó en sus programas su indiscutible condición como rey absoluto de la televisión colombiana. Un estatus que le duró más de 40 años, en los que inclusive escribió su biografía: Me llaman Pacheco y creó la programadora Coestrellas al lado de Benjumea y Bernardo Romero Pereiro.



Experimentó con el medio periodístico con Cita con Pacheco, Pacheco insólito y Charlas con Pacheco, con el que se consolidó como el mejor entrevistador del país.

Aunque ganó un premio Simón Bolívar de Periodismo al entrevistar al general panameño Ómar Torrijos, siempre consideró que su mejor entrevista fue la que le hizo a Luis Carlos Galán.



“El secreto es ser auténtico y no presumir. La figura es el invitado no el periodista”, era la frase con la que resumía su éxito periodístico.

Los tres a las seis (1989-1991): Gloria Valencia de Castaño, Fernando González Pacheco y J. Mario Valencia. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

En el 2000, al finalizar la emisión de su programa de concurso Quiere cacao, anunció que se iba del país por amenazas contra su vida. Se instaló en Miami, donde reconoció muchas veces la tristeza de dejar Colombia.



A pesar de seguir siendo un ícono y un hombre muy querido por los colombianos, quedaron atrás sus días como estrella y sus inolvidables locuras, como cuando se lanzó de un paracaídas, hizo las veces de torero (una de sus pasiones, que lo llevó a convertirse en un reputado comentarista taurino) y volar en globo. También hizo teatro y participó en algunas telenovelas, entre ellas Isabel me la veló, en el 2000.



Lentamente se sumió en el silencio alejándose de la vida pública y de esa cámara que tanto lo mimó. Se dijo que estaba triste y deprimido, algo que él negó.

Cultura

En Twitter: @CulturaET

Lo invitamos a leer también:

Finalizó el sueño de 'El olvido que seremos' en los premios Óscar

La joya escondida de Amazon Prime Video