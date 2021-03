'Pa' quererte', de RCN, ganó 10 premios India Catalina

Pa quererte, una de las telenovelas más vistas de la televisión nacional , obtuvo diez premios India Catalina el 26 de marzo, convirtiiéndose en la producción más galardonada.

Pese a que no obtuvo la estatuilla más importante de la noche, la de mejor producción nacional, que fue para El robo del siglo, de Netflix, sí obtuvo un gran reconociemiento por parte del jurado y del público.



La historia de Mauricio Reina de la Hoz y sus amigos, cuyo fin es contar cómo es ser papá y la importancia de ellos en la vida de los hijos, tiene un promedio de 8,8 puntos de rating y pese a que fue suspendida por la pandemia en el 2020, fue recuperando televidentes tras su regreso en enero pasado.



La más premiada de la producción fue Hanny Vizcaíno, ganadora en las categorías de mejor talento Infantil y actriz revelación. Con tan solo 10 años, Vizcaíno ha hecho un gran personaje de Isabel, que se ve obligada a vivir con su papá, que no conoce, cuando su mamá se va para Australia a trabajar.



“Gracias al Canal RCN, a mis directores y a mis compañeros de trabajo por estar a mi lado y darme la oportunidad de interpretar a Isabel y demostrar el talento que Dios me dio para la actuación”, dijo Hanny vía web desde su casa.



Otro de los reconocimientos fue el de los votantes a producción favorita del público, así como a Sebastián Martínez, protagonista de la serie, galardonado como talento favorito del público.



“Me hace muy feliz este premio, porque siempre recibir el cariño y sentir la compañía de los televidentes es muy lindo y ellos son parte muy importante del trabajo que realizamos”, dijo.



La actriz Chichila Navia, ganó en la categoría de mejor actriz de reparto por su papel de Verónica y al momento de conocer la decisión dijo: “Verónica nos permitió mostrar una realidad que lamentablemente muchas mujeres viven y no son parte de la ficción. Estamos con ellas, no están solas y lo único que queremos es que esto

deje de suceder”.



La serie, además, se llevó las estatuillas de mejor producción favorita del público,

mejor actor de reparto para Carlos Camacho, por su personaje de Toño; mejor actriz antagónica para Alina Lozano, mejor serie de ficción web, mejor director musical

para Nicolás Uribe y Sebastián Luengas; mejor libreto para Juan Andrés Granados, Paola Arias, Fernán Rivera, Juan Carlos Troncoso, Elkim Ospina, Liliana Guzmán y Ana Fernanda Fernández.