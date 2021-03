Conversamos con Ozzy Osbourne: el Príncipe de las Tinieblas

Ozzy Osbourne, el Príncipe de las Tinieblas, el devorador de murciélagos en pleno concierto, hoy parece un encantador abuelito que adora vestirse de negro, pero no hay que dejarse engañar: detrás de esas canas que ahora esconde hay un roquero con más vidas que un gato.

Quizá haya sido eso lo que llevó a su familia a pensar que el mejor título para contar la historia de este artista no podía ser otro que Las nueve vidas de Ozzy Osbourne. De él ya se ha contado casi todo: su infancia, juventud, su ascenso y su caída como estrella del heavy metal con Black Sabbath y su resurgimiento como el monarca del rock; así como las batallas que les ha ganado a las adicciones y a la muerte.



“Pero la contamos nosotros, su familia”, dice su hijo Jack Osbourne, quien fue el productor de este especial que se estrena el 15 de marzo. a las 10:50 p. m., por el canal A&E.



“No es una historia maquillada para que se vea más de lo que realmente soy; muestra lo bueno, lo triste, la información es sumamente sincera, realmente lo es (...). He tenido la mejor vida que alguien haya podido tener. Salí de la nada y toqué la riqueza, es decir, mi profesión realmente me ha abierto puertas de tantas maneras. Mi mujer (Sharon) también ha colaborado enormemente”, agrega Ozzy en una charla vía Zoom con EL TIEMPO.



Era un reto contar 72 años de vida en dos horas, pero, como reflexiona Sharon Osbourne, es un reflejo de los contrastes de una estrella del rock. “Tenemos sus triunfos, sus fracasos y lo que lo define como ser humano y artista”, agrega.

Ozzy la mira con una ternura descomunal. “Para mí, el amor es Sharon”, dice. Ella responde que él lo es todo para ella. Se dan un beso y luego el cantante recuerda quién era y quién llegó a ser.



“John Michael Osbourne (su nombre real) era un hijo de la clase trabajadora. Yo estaba confundido en mi juventud acerca de lo que quería hacer en la vida hasta que escuché a los Beatles y todo cambió. Como el Príncipe de las Tinieblas, soy una personalidad pública que se presenta en escenarios. Me preocupa profundamente mi público. Soy afortunado al poder tener todavía esta aprobación y una carrera tan larga”, dice el artista.

“Es un sobreviviente. Ha tomado lo que la vida lanzó en su camino, se ha logrado levantar y ha vuelto a estar a la altura de las circunstancias. Se sobrepuso a cosas a las que otros en esta industria no han podido. Tiene proyectos para el futuro, luego de 52 años de carrera sigue siendo relevante, y la gente quiere escucharlo”, agrega Sharon.

Osbourne (izquierda) reconoció el apoyo de su esposa Sharon. Ambos pasaron por una crisis que ahora están solucionando. Foto: AFP

Las nueve vidas de Ozzy Osbourne busca no solo hacer una cronología de momentos, sino explorar detalles y hasta revelar algún detalle más personal de este cantante que llegó a ser el más loco del rock pesado en los 80.



Su familia recibe muchas propuestas para hacer contenidos desde que a principios del 2000 el reality The Osbournes, de MTV, disparó su fama otro nivel y a otros públicos.



“La mayoría de esos proyectos que nos llegan se hacen a través de mi compañía de producción; si se siente bien y es una de estas cosas en las que todos tenemos tiempo, lo tomamos en consideración y lo desarrollamos”, explica Jack Osbourne.



“Con Las nueve vidas de Ozzy Osbourne tratamos de abarcar tanto como era posible”, insiste. Un tema que sale a colación es el reciente diagnóstico de párkinson a Ozzy. “Cuando grabamos fue casi al comienzo de su diagnóstico, así que lo contamos en el especial”, asegura.



“Hay días que está brillante y se siente espléndido, y a la semana siguiente puede sentirse realmente mal. Va variando todo el tiempo. Ozzy trabaja con un fisioterapeuta, buscamos cada nueva medicina que sale sobre el párkinson, pero no va a estar postrado en una silla, así no toma él la situación. Ha grabado un disco nuevo, ya trabaja en otro (...), realmente su vida no se ha alterado drásticamente”, reconoce su esposa.

“Hace un tiempo nos reíamos con mamá porque al Ozzy de los 80 no le habría ido bien en el 2021, lo habrían cancelado muy rápidamente. No lo sé, algunos gatos tienen siete vidas, y otros tienen más, yo creo que mi padre es de esos”, finaliza Jack Osbourne.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1