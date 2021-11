Owen Wilson y la manía de hacer periodismo montado en una bicicleta

La amistad entre el actor Owen Wilson y el director Wes Anderson es indisoluble. Cuando Wes tiene en mente un proyecto –en el que con seguridad hay un personaje pensado en Owen–, se lo cuenta al actor, quien acaba formando parte del casting sin dudarlo. Trabajan juntos desde el corto que significó el debut de Anderson, Bottle Rocket, que luego se convertiría en largo. Y no han parado.

“No es que Wes tenga una deferencia para avisarme de un papel –cuenta Wilson–. Me envía un mail diciéndome del personaje y de sus primeros esbozos. Es tan simple como eso”.



Su más reciente trabajo juntos es La crónica francesa (The French Dispatch), que dejó sin aliento a muchos críticos en el Festival de Cannes. En tono de comedia y romance, Wes Anderson hace su declaración de amor al mundo del periodismo a través de tres historias que se conectan en un periódico estadounidense que funciona en una ciudad ficticia de Francia.



Pero Owen Wilson no es la única estrella, su nombre se pelea el brillo con el del resto del reparto: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Steve Park, Bill Murray y Saoirse Ronan.



Wilson interpreta a Herb-saint Sazerac, un reportero de la revista del periódico, que desde su bicicleta se encarga de presentarle al espectador la ciudad donde está ambientada la película: la inexistente pero fantástica Ennui-sur-Blasé. Sazerac se precia de ser el cronista oficial del lugar, favoreciendo historias que exploran su sórdido submundo y su accidentada cotidianidad.

Otra figura del elenco es Adrien Brody (centro), que interpreta a Julien Cadazio, un marchante de arte. Foto: Cinecolor

De la mano de Anderson, el actor estadounidense de 52 años ha explorado todos los géneros y sobre todo la fantasía que el director siempre les imprime a sus películas: Los excéntricos Tenenbaum, Vida acuática con Steve Zissou, Viaje a Darjeeling, Fantastic Mr. Fox y El gran hotel Budapest son parte de sus créditos. En esta entrevista, cedida por el estudio, reflexiona sobre su relación con el director y su amor por el estilo único que lo ha hecho mundialmente famoso.

¿Cómo se conoció con Wes Anderson?

Asistimos a un curso de dramaturgia en Austin en la University of Texas y estuvimos en la misma clase todo el semestre. No habría más de 15 alumnos, pero ahí no nos vimos. Había una mesa alrededor de la cual nos sentábamos todos. Yo solía alejar mi silla e inclinarme un poco hacia atrás contra una ventana porque me gustaba mirar afuera. Y Wes hacía lo mismo. Cualquiera creería que eso sentaría las bases de una conexión, pero más bien era como: ‘¿Quién se cree que es este tipo? ¿Por qué no se queda allá con el resto del grupo?’.



Nos conocimos en el semestre siguiente. Me lo crucé en un pasillo, y le tuve que preguntar sobre cómo inscribirme en una clase. Y luego mi compañero de cuarto de la escuela militar resultó amigo de él de Houston. Un día, cuando Wes vino a visitar a mi amigo, me di cuenta: ‘Ah, ese es el tipo que estaba en la clase de dramaturgia, y es el mismo que me crucé en el pasillo’. Y ahí nos hicimos amigos. Es loco, porque estamos en nuestros 50 ahora, y si me pides que vuelva mi mente atrás a esos momentos, me resulta sencillo porque los recuerdo claramente. Sin embargo, algo de la semana pasada puede parecerme mucho más lejano. Tu relación con el tiempo se vuelve un poco surrealista.

Durante el rodaje de La crónica francesa, todos estuvieron alojados en el mismo lugar, respirando el mundo de la película. ¿Qué agregó eso a la experiencia?

Así le gusta a Wes. Hablaba con uno de mis compañeros de reparto, que por primera vez trabajaba con él, y la verdad es una forma muy inusual de hacer una película. Aunque muchas más personas deberían hacerlo así porque es una forma cómoda, en la cual estamos todos alojados en el mismo lugar, y cenamos juntos a la noche, y en la habitación de al lado están editando, y Wes está en el piso de arriba. Sencillamente te acercas y ves lo que pasa. Estamos juntos, no hay tanto peinado, maquillaje y vestuario. Te dedicas a eso en la mañana una vez y ya está. Creo que después de Vida acuática, Wes realmente quiso mantener las cosas en un cierto rango. La forma en la que dirige te brinda un apoyo cuidado, y no es una forma que exija hacer muchísimas tomas, ciertamente no en cuanto a la interpretación. A veces con movimientos de cámara es suficiente. Es más como en los deportes, donde cada uno tiene su tiro y debe acertar, y si no lo logra, debe hacerlo de nuevo. Eso eleva la exigencia de cada uno porque no quieres ser el tipo que falla.

¿Había leído a algunos de los escritores en los que se basa la película?

Wes dijo que mi personaje estaba ligeramente inspirado en Bill Cunningham de The New York Times. Pero eso fue todo, y no hice realmente una preparación para mi personaje. He recorrido en bicicleta numerosas ciudades. Y si había un actor probablemente listo para interpretar a un reportero en bicicleta, creo que ese era yo (risas).

¿Qué es lo que más le atrae de esta historia?

Por lo general, me siento incómodo viéndome en la pantalla, y no me gusta ver películas en las que intervengo, pero esta la vi una vez y definitivamente la veré de nuevo. Sé que quiero vivir en una de estas historias. No sé cuál elegiría. Me encanta la primera. Supongo que en la que está mi personaje. Pero cada una tiene algo conmovedor.

