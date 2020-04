Una serie revive el misterio de los ovnis y el sabor de la nostalgia

Esta producción cuenta con la actuación de Aidan Gillen, actor recordado por su papel de Littlefinger, en la serie Game of Thrones, pero aquí es un científico metido en una investigación fuera de lo cumún.

Los creadores de la serie Proyecto Libro Azul no esconden su creencia de que existen los extraterrestres. David O’Leary y Sean Jablonski reconocen, de hecho, que aquello les sirvió para poner todo su entusiasmo en la primera temporada de la producción, inspirada en las experiencias personales del astrofísico J. Allen Hynek, reclutado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para encabezar esta operación secreta (proyecto Libro Azul), que investigó miles de casos, 700 de los cuales permanecen sin resolver hasta el día de hoy.



Ahora, O’Leary y Jablonski llamaron de nuevo a Gillen para que se metiera otra vez en la piel de Allen Hynek, en esa narrativa de ficción histórica, drama y acción que propone investigar casos alrededor de los ovnis y otras conspiraciones en torno a ese tema, que hasta ahora ha generado discusiones a favor y en contra cuando vuelve a las pantallas.

La nueva temporada de Proyecto Libro Azul se estrena el 19 de abril a las 10:325 p. m., por el canal de televisión paga History, prometiendo algunas sorpresas.



“Creo que fue en el noveno episodio de la primera temporada cuando mostramos que abducían a un hombre, fue bastante aterrador”, recordaba en una entrevista en Vancouver el actor Aidan Gillen.



“Estaba muy bien filmado y parecía bastante real. Los casos de abducción siempre me asustaron más que los otros”, agregó en esa charla de promoción de la serie.

Para él, más allá de la creencia o no en ese tipo de fenómenos, lo cierto es que es algo que no está exento de análisis, así sea a través de una serie con elementos de ficción.



“Para la gente que fue secuestrada, haya o no haya pasado, y sobre todo si no pasó, sostener la historia por el resto de tu vida es bastante peculiar”, reflexionó.



Lejos de moverse en terrenos de producciones como Los expedientes secretos X, Alien Nation o hasta la clásica V: la batalla final, que enmarcaban sus tramas en la supuesta convivencia, conflicto o interacción con seres de otras galaxias, Proyecto Libro Azul prefiere apostarle más a una experiencia científica que se relaciona con elementos conectados con las altas esferas del poder, la paranoia y, claro, situaciones inexplicables que ponen a prueba al científico que lidera la trama.

La serie también mantiene la receta de entretenimiento con un poco de nostalgia.



“La nostalgia siempre vende. Nuestra historia transcurre en los 50, una época que se explotó muy bien en el cine y la televisión. La temática es muy atractiva, y el tono de paranoia engancha mucho”, explica Gillen, quien es en realidad quien se roba el show en todo este entramado. Hynek –su personaje– es un hombre considerado, determinado y consistente que, en esta nueva temporada, evoluciona en su relación con el capitán Quinn (un militar que lo ayuda en sus investigaciones).

Aidan Gillen se convierte en un científico que tiene que lidiar con casos de ovnis. Foto: History

Pero ahora la trama da un salto a una nueva etapa, con historias como al del Skinwalker Ranch, una propiedad de 512 hectáreas cerca del estado de Utah y con fama de ser el sitio de numerosos eventos paranormales y avistamientos de luces extrañas en el cielo.



Así como la situación que vivió una familia de una zona rural de Kentucky que afirmó haber sido visitada por extraterrestres la noche del 21 de agosto de 1955.



Todo ello sumado a algunas pinceladas de presuntos experimentos de control mental de la CIA, y hasta un episodio que sigue a Hynek en su papel de consultor experto de la película de Steven Spielberg Encuentros cercanos del tercer tipo, estrenada en 1977 y que fue una de las que exploraron el posible acercamiento a seres extraterrestres con una base científica más sólida, alejada de temores de destrucción o invasión y con un elemento emocional y psicológico muy impactante.

“Creo que nuestra intención también es ampliar el interés y llegar a un público que exceda el de los interesados en los ovnis. Queremos que sea mucho más popular”, recalcó Gillen, que se hizo popular en todo el mundo por su trabajo en la serie Game of Thrones.



“Siempre te modifica interpretar a un personaje que tanta gente siguió en el mundo durante años. Si estuviera interpretando un papel, por ejemplo, digamos, tomemos a Littlefinger, de Game of Thrones, siendo el ejemplo más obvio, lo pienso de manera más íntima. Busco momentos pequeños que se sientan reales. Sin duda es una sensación especial saber que esos momentos pequeños les llegarán a todas esas personas, que eres una pieza pequeña en un rompecabezas que cautivó al mundo. Es significativo”.

Aidan Gillen es Petyr “Littlefinger” Baelish y Sophie Turner es Sansa Stark en la serie Game of Thrones.. Foto: HBO / Helen Sloan

Lo mismo, pero bajo otros parámetros, es lo que está haciendo con su trabajo en Proyecto Libro Azul. “Habrá más historias emocionantes. Creo que eso es algo único en esta serie: cada episodio está basado en algo que realmente pasó o que se denunció que pasó. También hay un infinito repertorio de historias por contar. Así que elegimos 10 o 20 historias entre las 20.000 que hay. Así que sin duda serán buenas”.

Para él, la química con su compañero de aventuras también evoluciona en esta nueva etapa.



“Sí, creo que cuanto más se conocen los actores, menos tienen que hacer para transmitir, y transmiten más haciendo menos. Es agradable encontrar un algo tácito entre los actores. Y siempre se aprende mucho haciendo una primera temporada. Creo que las segundas temporadas tienden a ser el espacio ideal o una oportunidad para arriesgarse más. Tomas las cosas que aprendiste de la primera temporada y separas lo genial de lo bueno e intentas que todo sea genial”, finaliza.



