Oso mayor en la Berlinale: su fundador tiene pasado nazi

La revelación del pasado nazi del fundador de la Berlinale, Alfred Bauer, el 29 de enero, sacudió el festival de cine, que el próximo 20 de febrero abrirá una edición con la que pensaba celebrar los 70 años de un evento nacido en la posguerra e impulsado por los aliados.

La dirección de la Berlinale, recién asumida de forma colegiada por el italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek, no tardó ni una hora en reaccionar a la difusión de un avance editorial del semanario Die Zeit y publicó en su página web la decisión de "suspender" el premio instituido en memoria de Alfred Bauer.



La citada publicación "da nueva luz" a la posición que ocupó Bauer bajo el nacionalsocialismo, apuntaba el festival. "Aplaudimos la investigación de Die Zeit y hacemos nuestras estas informaciones para que investigadores externos estudien la historia del festival", prosigue el comunicado.



Las revelaciones de Die Zeit son comprometedoras. Bauer, director de la Berlinale desde 1951 a 1976, trabajó en la dirección general del cine del Tercer Reich, creado en 1942 por su jefe de la propaganda, Joseph Goebbels.



Su cometido era controlar a las personas involucradas en la industria del cine, desde actores a directores, cámaras y personal técnico. Estaba implicado en las decisiones sobre quién trabajaba y quién no y sobre quién quedaba exento de servir en el ejército nazi. Era un "hombre fiel" a las fuerzas hitlerianas, resume la publicación, además de miembro del partido nacionalsocialista de Adolf Hitler.



Hasta ahora se sabía que ejerció en el cine bajo el Tercer Reich y que había pertenecido a organizaciones del régimen. Así constaba en el libro editado en 2000 por la Berlinale, en ocasión del 50 aniversario del festival.



"Tuvimos conocimiento de las informaciones de Die Zeit el 29 de enero, justo después de la conferencia de prensa de presentación del programa de la próxima Berlinale", indicaron fuentes del festival.



"De inmediato colgamos en la web la decisión de suspender el premio" Alfred Bauer, que fue instituido en 1987 y que justo en la presente edición se le iba a añadir a su nombre la coletilla de "Premio Especial del Jurado". Se trata del tercer galardón del palmarés del festival, tras el Oso de Oro al mejor filme y Oso de Plata Gran Premio del Jurado.



La dirección del festival no se plantea "de momento" sustituirlo por otro, con otra denominación, afirmó una fuente.



Este galardón ha sido entregado a producciones latinoamericanas como la argentina La ciénaga, de Lucrecia Martel (2001), El custodio, de su compatriota Rodrigo Moreno (2006), Lake Tahoe, del mexicano Fernando Eimbcke (2008), Gigante, del uruguayo Adrián Bniez (2009), Oxcanul, del guatemalteco Jayro Bustamante, y Las herederas, del paraguayo Marcelo Martinessi.



Las informaciones de Die Zeit sobre Bauer (1911-1986) planearán sobre un festival que fue creado en la dura postguerra en la zona controlada por los aliados estadounidenses.



Con la construcción del muro de Berlín, en 1961, la Berlinale se convirtió en pantalla cinematográfica de una ciudad partida y símbolo de la guerra fría, pero no resignada, sino dispuesta a recibir año a año su dosis de glamour internacional.



La Berlinale ha optado ahora por una decisión rápida, a pocas semanas de la inauguración del festival. Lo que no impedirá que pese la pregunta de cómo no se abordó antes esa cuestión, en un certamen con reputación de político, que además de su sección a competición y resto de apartados tiene, edición tras edición, sus retrospectivas históricas.



