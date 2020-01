Estas son las cintas nominadas a mejor película en los Óscar 2020

El próximo 9 de febrero se sabrá cuál fue la mejor película del 2019, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la entrega número 92 de los premios Óscar. Por ahora, el Óscar nos dio su selección de las nueve mejores del año según sus votantes, la ganadora es una de las siguientes.

Dos de las nueve concursantes son producciones de la plataforma de streaming Netflix, hecho que dice mucho del respecto a las nuevas formas de consumir cine y televisión. Por primera vez en décadas, la supremacía no la tiene exclusivamente Hollywood.



La premiación se podrá seguir por TNT a partir de la 6:30 de la tarde del domingo 9 de febrero.



Estas son las nueve películas nominadas:

El irlandés

La primera producción de Netflix que tiene la posibilidad de ganar es El irlandés, dirigida por Martin Scorsese, el célebre director italo-americano. En su extensa carrera cinematográfica, Scorsese ha explorado en varias ocasiones el tema de la identidad de la comunidad italiana en Estados Unidos. Además, ha participado en múltiples películas de crímenes que ya se han convertido en clásicos, como Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Goodfellas (1990),Casino (1995) y The Wolf of Wall Street (2013).



El irlandés es protagonizada (y coproducida) por Robert de Niro, un colaborador frecuente de Scorsese. Sus otros personajes principales los interpretan Al Pacino y Joe Pesci. Su temática, su ambientación, su trama, sus personajes e incluso los actores que los interpretan, recuerdan a estas otras películas de crimen italiano en las que el director ha participado. Es también, según algunos críticos, un homenaje a El Padrino.

Historia de un matrimonio

El drama protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver es la segunda producción de Netflix que tiene la posibilidad de ganar este 9 de febrero. Historia de un matrimonio (Mariage Story, en su título original) narra el proceso de separación de una pareja conformada por un director de teatro y una actriz. La cinta es dirigida por Noah Baumbach. A crítica ha acogido muy bien esta pieza, tanto así que la actriz Laura Dern, que interpreta a la abogada de la protagonista, ya se ganó un Globo de oro a mejor actriz de reparto.

Ford v Ferrari

Como respuesta a una oferta que Enzo Ferrari rechaza, Henry Ford II muestra su faceta más competitiva y decide que lo vencerá, si no en los negocios, en las pistas. Esta trama, ambientada en 1966, es la que narra la película Ford v Ferrari (titulada Le Mans’66 en Europa y Contra lo imposible, en Colombia).



El filme fue dirigido por el estadounidense James Mangold, que es conocido por haber estado a cargo de The Wolverine (2013) y Logan (2017), ambas pertenecientes a la saga de adaptaciones cinematográficas de las historietas X-Men. En esta ocasión, dirige a dos astros de la actuación: Christian Bale y Mat Damon.

Parásito

Es la única película extranjera de la selección y la primera surcoreana en ganar un galardón en el Festival de Cannes. Se trata de un filme de drama y suspenso dirigido por Bong Joon-ho. La acogida que ha tenido en la crítica es fenomenal, al punto de que más de 300 críticos la consideran la película del año.



La historia narra la relación que dos familias entretejen poco a poco. Una de ellas sobrevive en un sótano y la otra es adinerada. El hijo de la primera familia le comienza a dar clases particulares a domicilio a la hija de la segunda familia y así comienzan a descubrir cuánto tienen en común.

1917

El británico Sam Mendes ganó el Óscar a mejor director en 1999 por American Beauty. También dirigió Skyfall (2012) y Spectre (2015), dos películas de la saga de James Bond. En este caso, fue el escritor del guion y el director de 1917, un filme basado en una anécdota que le contó su abuelo sobre en el marco de la primera guerra mundial. Se trata de la historia de dos jóvenes soldados que tienen que llevar un mensaje a un batallón, pero en el proceso tienen que enfrentarse a varios episodios violentos y travesías que por poco no les permiten cumplir con su misión.

Joker

Con posibilidades en 11 categorías, la película protagonizada por Joaquín Phoenix es la más nominada del año. El actor ya se ganó un Globo de Oro a mejor actor de un drama por su interpretación del payaso psicópata. En el reparto también participa Robert de Niro.



El personaje de este suspense se basa en el de DC Comics que suele ser el antagonista de Batman. Por tratarse de un personaje tan especial, se le dedicó una producción solamente a él y por eso había grandes expectativas al respecto. La cinta, dirigida por Todd Phillips, parece haberlas superado. La trama muestra la transformación del personaje que, en medio de un contexto hostil ambientado en los años 70, se va volviendo más siniestro al explorar sus problemas mentales y las frustraciones de su vida.

Había una vez en Hollywood

Se trata de la décima película del aclamado Quentin Tarantino, que ha ganado cinco Óscar a lo largo de su carrera. En esta ocasión, los protagonistas son los también ganadores del Óscar Brad Pitt y Leonardo Di Caprio. Además, cuenta con la participación de Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Dakota Fanning y Al Pacino.



La historia se ambienta al final de la década de 1960 y cuenta la historia de un actor que lucha por mantener su reputación y de su mejor amigo, un doble de acción. Mientras tanto, una subtrama deja ver cómo el famoso asesino en serie Charles Manson hace presencia en la ciudad de Los Ángeles.



La película ya acumula tres Globos de oro: por mejor película musical o comedia, por mejor actor de reparto (Brad Pitt) y por mejor guion.

Jojo Rabbit

Esta película reúne dos coincidencias que la enlazan con otras de las nominadas: la primera es que en ella también participa la actriz Scarlett Johansson y la segunda es que también se trata de una película de época basada en la guerra. Está basada en el libro Caging Skies, de Christine Leunens.



Taika Waititi dirige Jojo Rabitt, que cuenta la historia de un muchacho alemán, su madre y una judía. El director también actúa en la producción e interpreta el papel de nadie más y nadie menos que Adolf Hitler. Waititi también ha dirigido películas como Thor: Rangarok (2017).

Mujercitas

Little Women, en inglés, se basa en la novela con el mismo título escrita por Louisa May Alcott en 1968. Sin embargo, el guion lo escribió la estadounidense Greta Gerwig, quien también dirigió la película. Se trata de la octava adaptación al cine de un libro de Alcott.



La trama muestra la vida de las hermanas March en el contexto de la guerra civil estadounidense, en la década de 1860. El lujoso reparto incluye la participación de Emma Watson, Saoirse Ronan y Meryl Streep.



Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET.