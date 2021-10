El supuesto hijo de Óscar Agudelo asombró a los jueces de 'Yo Me Llamo'

'Desde que te marchaste' fue la icónica canción que el imitador de Óscar Agudelo escogió para audicionar en 'Yo me llamo', logrando sorprender a dos de los jurados.

Aunque logró convencer a Amparo Grisales y a Yeison Jiménez, el maestro Escola no quedó tan impresionado por su presentación, asegurando que el participante debía trabajar en la colocación de la voz en un tono más agudo.



Por su parte, Grisales y Jiménez expresaron su impacto a raíz de su parecido con el interprete real.



En contestación, Agudelo contó una historia que los jueces no podían creer.



Aseguró ser el hijo de Agudelo

El participante dijo haber hablado hacía dos años con su supuesto padre, a quien imita en el programa, y haberle contado que era 'sangre de su sangre'.

Óscar Agudelo, reconocido cantante de boleros nacido en Colombia. Foto: Archivo particular

Según él, le habló de su madre y el cantante la recordó: “Mi madre jamás le dijo a Óscar que estaba embarazada de él”.



Eso sí, no dio muchos detalles acerca del hecho, aseverando que había temas que no podía contar en vivo.



Por ejemplo, ante la interrogante de si fue concebido por el bolerista aún estando casado, no quiso responder.

Sin lugar a dudas, este caso recuerda mucho al del ganador de 'Yo Me Llamo', en el año 2012, quien afirmó ser hijo del cantante mexicano José José.



Después de numerosas polémicas, una prueba de ADN lo desmintió, pero lo que indudablemente se quedó en la mente de los colombianos fue su parecido vocal y físico con el interprete, que le permitieron ganar el concurso.

