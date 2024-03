Premios Óscar 2024: todo lo que debe saber antes de sintonizar la premiación

premios Óscar, el galardón de galardones. Desde que empieza la temporada de premios del mundo cinematográfico con los Golden Globes (este año se celebraron el 7 de enero), todo el mundo tiene la mirada puesta en los

Por fin se llegó ese día y esa celebración de lo mejor del cine en el último año. Este domingo 10 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles recibirá a los nominados de todas las categorías para conocer, por fin, cuáles son la mejor película, director, actores (principales y de reparto), historia (guion), canción, banda sonora, vestuario y demás categorías que reconocen toda la labor que implica producir, rodar, editar y lanzar una película.

La 96.ª edición de los Premios Óscar será presentada por el cómico Jimmy Kimmel, que estará al frente de la premiación por cuarta vez. El evento se podrá ver en vivo en la plataforma de streaming Max o a través del canal TNT, que a partir de las 6 p. m. tendrá el cubrimiento de la alfombra roja. El anuncio de los ganadores será desde las 7 p. m.

Jimmy Kimmel será el presentador de los Óscar. Foto:Twitter: @95Oscars Compartir

Los hitos

En esta edición de los Óscar podrían darse varios récords para la historia del cine. Es el caso de Lily Gladstone, que compite por llevarse la estatuilla de mejor actriz por su papel de Mollie Burkhart, en Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese. Si gana, se convertiría en la primera persona (y mujer) nativa americana en levantar el Óscar. Igualmente, si Scorsese alcanza el premio a la mejor dirección, sería el director de más edad, con 81 años, en recibir el galardón.

Hay tres películas cuyo idioma original no es inglés que compiten en la categoría principal de la noche, la de mejor película. Si cualquiera gana, se convertiría en la segunda cinta en lograrlo en esa categoría, que históricamente ha premiado a producciones en inglés. Se trata de Zona de interés, Anatomía de una caída y Vidas pasadas, la ópera primera de Celine Song, la directora coreanocanadiense.

Así mismo, si Sandra Hüller se lleva la estatuilla a la mejor actriz, por Anatomía de una caída, sería la primera alemana en obtener el premio en 60 años.

De la vida real y adaptaciones

En la era de la inteligencia artificial y en la que casi todo está inventado, Hollywood encontró un lugar seguro en las adaptaciones de historias ya escritas o sucesos de la vida real. En los premios se valoran la mirada del director, el guion y la creatividad para llevar a la pantalla grande lo ya contado o acontecido. Este año son varias las películas con esa particularidad: Oppenheimer, de Christopher Nolan, que se basó para hacer su película en la biografía del científico nuclear Prometeo americano. Tanto la cinta como Nolan y Cillian Murphy, que interpretó a Oppenheimer, son los favoritos para ganar en sus respectivas categorías.

En esta lista de películas basadas en libros o historias reales están La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, y Zona de interés, de Jonathan Glazer; ambas, nominadas en película extranjera. La primera cuenta la historia de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ocurrida en 1972. La segunda se centra en cómo la familia de Rudolf Hoss, encargado de Auschwitz, desarrolló su vida de forma impasible a los márgenes del campo de concentración. Una historia que sin mostrar el genocidio es cruda e incómoda. Otras producciones son Maestro, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, sobre el compositor y director Leonard Bernstein, y Pobres criaturas, que reunió de nuevo a Yorgos Lanthimos con Emma Stone, favorita como actriz.

La película española 'La sociedad de la nieve'. Foto:Netflix Compartir

Expectativas

El momento más esperado de la gala de los Óscar es el anuncio a la mejor película: sin embargo, este año la presentación de Ryan Gosling, con I’m just a Ken, alcanza la misma expectativa. Gosling está nominado como actor de reparto y la canción que interpreta en Barbie aspira a quedarse con la estatuilla de la mejor canción original, categoría en la que se enfrenta con What Was I Made For?, de Billie Eillish, también de la cinta que dirige Greta Gerwig.

Las sorpresas

La cinta francesa Anatomía de una caída, de Justine Triet, entró en la lista de los nominados a mejor película, pese a que no fue la candidata por su país para competir en la categoría de cinta extranjera.

En la categoría de animación, las grandes sorpresas fueron las películas independientes, como la española Robot Dreams y la japonesa El niño y la garza, de Studio Ghibli.

Super Mario Bros.: la película, Ninja Turtles: Caos mutante y Wish, de Disney, se quedaron por fuera.

Película animada 'Mi amigo robot', de Pablo Berger. Foto:Arcadia Motion Pictures Compartir

American Fiction, basada en la novela Erasure, de Percival Everett, sorprendió en varias listas de nominados como mejor película, guion adaptado, banda sonora, actor principal (para Jeffrey Wright) y de reparto (por la interpretación de Sterling K. Brown). Para poder optar a premios, la cinta se estrenó en salas de cine solo en EE. UU. y el Reino Unido. En el resto del mundo se distribuyó vía Amazon Prime. La película es el debut como director de Cord Jefferson, quien se venía desempeñado como guionista de series como Watchmen (2019).

REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO