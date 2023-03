El número récord de nominaciones a un Óscar de actores de origen asiático, entre ellos la malasia Michelle Yeoh, y el liderazgo en candidaturas (11) para la cinta asiático-estadounidense Todo al mismo tiempo en todas partes (Everything Everywhere All at Once), hacen que se hable de esta edición como la más asiática de la historia, aunque siempre bajo el prisma de Hollywood. La transmisión comienza mañana, a las 7 p. m. (hora de Colombia), por TNT y HBO Max.

Ha tenido que pasar casi un siglo para que una segunda intérprete asiática sea nominada al premio a mejor protagonista: Yeoh podría convertirse en la primera en llevarse la preciada estatuilla a casa, después de que Merle Oberon, de origen indio, se quedara a las puertas en 1935 por su rol en El ángel de las tinieblas (The Dark Angel).

Junto a Yeoh, de 60 años, que ha sido muy directa acerca de la discriminación que ha sufrido peleando por papeles en Hollywood, aspiran al galardón sus compañeros de reparto Ke Huy Quan y Stephanie Hsue.



El nobel de literatura japonés-británico Kazuo Ishiguro se disputa el premio a mejor guion adaptado por Living; Naatu Naatu, del filme indio RRR aspira a mejor canción original; y la directora de origen chino Domee Shi podría hacerse con el galardón de mejor película animada por Turning Red); al igual que Hong Chau-actriz vietnamita-estadounidense nacida en Tailandia-que está nominada como mejor actriz de reparto por La ballena. Una representación asiática que demuestra la apuesta por la diversidad.



EFE