Hay un fenómeno en esta temporada de premios, se llama Everything Everywhere All at Once, que en español se estrenó como Todo en todas partes al mismo tiempo. Es una película densa, confusa, fantasiosa, entretenida, el dramón de una mujer madura que salta al multiverso dando patadas y puños al mejor estilo de Bruce Lee. A este título, que dirigen Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los Danieles, no le queda grande eso de ‘traída de los cabellos’; pintaba como uno de los bichos raros del 2022; sin embargo, se ha encumbrado como una de las joyas cinematográficas de esta época de galardones.



Ya dejó con la boca abierta a más de uno en los Globos de Oro y los Critic’s Choice Awards, y este martes 24 de enero hizo lo propio en los Óscar al convertirse en la cinta con más nominaciones, 11 en total, para la premiación más importante de la gran pantalla, el próximo 12 de marzo.



Protagonizada por Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once aspira, entre otros premios, al de mejor película, dirección, actuación (de reparto y principales), guion original y varias categorías técnicas.

'Sin novedad en el frente', la gran apuesta de Netflix este año. Foto: Netflix

Otra que sorprendió cuando fue mencionada en tantos apartados –nueve en total– fue la cinta alemana Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), un desgarrador relato de la Primera Guerra Mundial y las atrocidades que destrozan el entusiasmo de un joven de 17 años en las trincheras; la sorpresa es más por el origen de la historia que por lo que aborda, pues el cine bélico ha sido de los platos preferidos por la Academia en años.



En esta edición 95 de los Óscar, que será presentada por Jimmy Kimmel, la producción de Netflix empata en nominaciones con la gran ganadora de la pasada edición de los Globos de Oro, Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin), una trama de mucho humor negro en la que dos amigos de toda la vida se enfrentan a una separación.



Otros títulos que destacan en la competencia por la preciada estatuilla son Elvis, de Baz Luhrmann (8 nominaciones); The Fabelmans, de Steven Spielberg (7), y la supertaquillera Top Gun: Maverick (6).

Los deslices

La Academia de Cine de Hollywood siempre genera polémica por las elecciones de sus más de 10.000 miembros votantes.



Hace un tiempo fue un escándalo que la categoría de mejor dirección estuviera integrada solamente por hombres –apenas hace dos años Kathryn Bigelow fue reconocida como la primera mujer en ganar el Óscar, por The Hurt Locker, en 2010–, lo que desembocó en la nominación y premios para dos cineastas: Chloe Zhao (Nomadland), en 2021, y en 2022, para la neozelandesa Jane Campion (El poder del perro). Ayer la historia se repitió y dejó por fuera nombres como los de Sarah Polley (Women Talking) o Gina Prince-Bythewood (La mujer rey).



Otra selección muy criticada fue la de Andrea Riseborough a mejor actriz principal, por To Leslie, una película independiente que no supera los 30.000 espectadores en la taquilla local, sobre una madre soltera que lucha contra el alcoholismo.

La película 'Argentina, 1985' nominada al Óscar en la categoría extranjera. Foto: Amazon Prime

La representación latina de esta edición la encabeza la estupenda película de Santiago Mitre Argentina, 1985, con Ricardo Darín y Peter Lanzani, seguida de la nominación a mejor actriz de la cubanoespañola Ana de Armas por Blonde, que al estilo de Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural, fue postulada a los Razzie (los premios de lo peor de lo peor) y los Óscar con un día de diferencia.



También figuran Pinocchio, de Guillermo del Toro, como mejor cinta animada; Bardo, de Alejandro González Iñárritu, en mejor fotografía, y la participación de Alfonso Cuarón (Gravedad) como productor de Le Pupille, de la directora italiana Alice Rohrwacher, nominado en la categoría de mejor cortometraje.

'Pinocchio', la versión stop motion de Guillermo del Toro, ya ganó el Globo de Oro. Foto: Netflix

