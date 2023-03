El pasado 12 de marzo la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos hizo entrega de los Premios Óscar a lo más destacado de la industria cinematográfica en el último año.



En una gala repleta de sorpresas, emociones e incertidumbre, fueron varios los que se hicieron con la anhelada estatuilla -incluso en más de una ocasión- y dejaron a sus espaldas un largo listado de perdedores.

Al teatro Dolby de Los Ángeles llegaron las celebridades a las las 4 p.m. para desfilar sobre la alfombra que este año no eclipsó por su color rojo, sino por su color champán. Lo que vino después fue una ola de victorias, derrotas y discursos conmovedores. Le contamos quiénes salieron victoriosos y perdedores de la gala.

Una gala llena de sorpresas: los ganadores y perdedores



Con siete galardones de 11 nominaciones que recibió, ‘Everything Everywhere All At Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’) arrasó en los Premios Óscar 2023. Esta producción cinematográfica, cargada de riesgo visual, imaginación desbordada y buenas actuaciones, logró anteponerse de manera abismal a sus contendientes.



Protagonizada por Michelle Yeoh, la cinta no defraudó a los críticos, quienes la veían como una de las grandes ganadoras de la noche. Todo lo contrario, logró hacerse victoriosa en las categorías de Mejor Película, Director, Actriz Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Edición y Guión Original.

‘Everything Everywhere All At Once’, dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, dejó una larga lista de perdedores a sus espaldas en varias categorías. En ‘Mejor película’, por ejemplo, lanzó al vacío a ‘Los Fabelman’, dirigida por uno de los grandes nombres de la industria del cine: Steven Spielberg.



Y también hizo lo propio con producciones como ‘Sin novedad en el frente,

‘Avatar: El sentido del agua’, ‘Almas en pena de Inisherin’, ‘Elvis’, ‘Tár’, ‘Top Gun: Maverick’, ‘El triángulo de la tristeza’ y ‘Ellas hablan’.

La producción (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ logró hacerse con siete premios, de las 11 nominaciones que tenía. Foto: Diamond Films

En la categoría de Mejor Dirección, salieron victoriosos Daniel Scheinert y Daniel Kwan por 'Todo a la vez en todas partes', dejando atrás candidatos como Steven Spielberg, Martin McDonagh, Todd Field y Ruben Ostlund. Como si fuera poco, la dupla también arrasó en Mejor guión original.



En Mejor Actriz Principal la contienda tampoco era fácil, pero al final el galardón fue para Michelle Yeoh, con su impresionante trabajo en 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. “Esto prueba que los sueños se hacen realidad. Damas, no dejen alguien les diga que ya pasó su tiempo", dijo la actriz malaya, quien rindió un homenaje a las madres, a las que definió como verdaderas heroínas. “¡Esto es historia!”, añadió.



Con el triunfo de Yeoh se fueron al piso las oportunidades para grandes figuras como Cate Blanchett en 'Tár', Ana de Armas en 'Blonde', Andrea Riseborough en 'To Leslie' y Michelle Williams en 'Los Fabelman'.

La protagonista Michelle Yeoh también ganó en la categoría de Mejor Actriz. Foto: EFE

En Mejor Montaje y Mejor Actriz de Reparto la historia tampoco fue diferente. Mientras que el galardón de la primera categoría se lo llevó Paul Rogers, en la segunda la estatuilla fue para Jamie Lee Curtis, de 64 años, quien competía contra su coestrella Stephanie Shu, Hong Chau (‘The Whale’), Kerry Condon (‘The Banshees of Inisherin’ y Angela Bassett (‘Black Panther: Wakanda Forever’), quien resultó tener una de las derrotas más decepcionantes de la gala.



Ke Huy Quan también consiguió ser premiado por su papel en ‘Everything Everywhere All At Once’. El actor survietnamita-estadounidense triunfó en la categoría de Mejor Actor de Reparto. “Mi mamá tiene 84 y está viéndome desde casa. Mamá, me acabo de ganar un Óscar. No puedo creer que esto me esté pasando. Este es el verdadero sueño americano”, dijo entre lágrimas, una vez subió al escenario.



A sus espaldas dejó competidores como Brendan Gleeson por 'Almas en pena en Inisherin', Brian Tyree Henry por 'Causeway', Judd Hirsch por 'Los Fabelman' y Barry Keoghan por 'Almas en pena en Inisherin'.

Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan. Foto: EFE

La noche de premiaciones la abrió ‘Pinocho’, de Guillermo del Toro, la cual ganó el Óscar a la Mejor Película Animada. La cinta dirigida por el cineasta mexicano derrotó a ‘Marcel the Shell With Shoes On’, ‘El gato con botas: El último deseo’, ‘Monstruo del Mar’ y ‘Red’.



En un triunfo casi predecible, Brendan Fraser ganó el Óscar a Mejor Actor de la mano de su papel en 'The Whale', la última película de Darren Aronofsky. Aunque era uno de los favoritos para ganar en esta categoría, se enfrentaba a estrellas como Austin Butler en 'Elvis', Colin Farrell en 'Almas en pena en Inisherin', Paul Mescal en 'Aftersun' y Bill Nighy en 'Living'.

Brendan Fraser se llevó el Óscar de Mejor actor por su papel en 'The Whale'. Foto: EFE

Tampoco fue la noche de celebridades como Lady Gaga o Rihanna, quienes estaban también nominadas por su trabajo en la categoría de ‘Mejor Canción Original’. El premio les fue arrebatado por ‘Naatu Naatu’, el hit de la película ‘RRR’.



‘Sin Novedad en el Frente’ terminó por llevarse los galardones en las categorías de Mejor Película Internacional, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

