Con dos premios y ocho nominaciones al Óscar a mejor película internacional, Argentina se ha consagrado como el país latinoamericano más reconocido por la Academia de Hollywood, estatus que puede afianzar tras la nominación de 'Argentina, 1985', la cinta de ese país que relata el juicio contra los máximos responsables de la última dictadura militar y que competirá por el Óscar junto con 'All Quiet on the Western Front' (Alemania), 'Close' (Bélgica), 'The Quiet Girl' (Irlanda) y 'EO' (Polonia). Este filme ya obtuvo el Globo de Oro a mejor película internacional, galardón que sirve como una suerte de anticipo de los Óscar.

Y no es un indicio menor: en los últimos diez años, los ganadores del Óscar y del Globo de Oro a mejor película internacional coincidieron en siete ocasiones, un precedente que eleva las posibilidades de la producción con Ricardo Darín y el cantante y actor Peter Lanzani.



De esta forma, 'Argentina, 1985' podría escribir un capítulo más del largo idilio entre el cine argentino y los Óscar, que comenzó a fraguarse con 'La tregua' (1974), la primera película argentina y la segunda de Suramérica en ser nominada al Óscar –tras la brasilera 'El pagador de promesas' (1962)– a mejor película extranjera. Una década después estuvo entre las cinco nominadas al Óscar 'Camila' (1984), pero no ganó. Como suele decirse, a la tercera fue la vencida: el cine argentino conoció la gloria internacional un año después, gracias a la historia oficial, ambientada en el ocaso de la dictadura.

'El secreto de sus ojos' ganó el Óscar a mejor película extranjera en el 2010. Foto: Tomada de elsecretodesusojos.com

Esta película de Luis Puenzo seguía a una profesora de clase acomodada, interpretada por Norma Aleandro, que comienza a tomar conciencia de las atrocidades cometidas durante la época del terrorismo de Estado, como la desaparición de bebés.



Luego de ese hito se rozó la estatuilla dorada con 'Tango, no me dejes nunca' (1998), de Carlos Saura, y 'El hijo de la novia' (2001), pero, lejos de sucumbir al desánimo, se consiguió el premio con 'El secreto de sus ojos' (2009), en la que actuó Ricardo Darín, que también es el protagonista de 'Argentina, 1985'.

“Creo que es difícil hablar de chances (probabilidades), porque cuando las cosas están en manos de otras personas y de otras miradas es demasiado imprudente decirlo”, afirmó el actor en declaraciones a 'Radio con Vos'.

Según Darín, 'Argentina, 1985' “tiene un gran valor por lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y eso también empuja; pero me parece que la película fue considerada en términos generales como película”, recalcó.



Asimismo, dijo que está “muy contento” por la nominación, especialmente por Santiago Mitre, “una persona brillante que se merece lo que le está pasando”, finalizó.

