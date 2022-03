Mejor película

Gana: ‘El poder del perro’

Podría sorprender: ‘Coda’



Mejor dirección

Gana: Jane Campion (‘El poder del perro’)

Podría sorprender: Paul Thomas Anderson (‘Licorice Pizza’)

'Coda, señales del corazón', de Sian Heder.

Actor principal



Gana: Benedict Cumberbatch (‘El poder del perro’)

Podría sorprender: Will Smith (‘King Richard’)



Actriz principal



Gana: Jessica Chastain (‘The Eyes of Tammy Faye’)

Podría sorprender: Kristen Stewart (‘Spencer’)

'Spencer', del chileno Pablo Larraín.

Actor secundario

Gana: Troy Kotsur (‘Coda’)

Podría sorprender: Kodi Smit-McPhee (‘El poder del perro’)



Actriz secundaria



Gana: Ariana DeBose (‘West Side Story’)

Podría sorprender: Judi Dench (‘Belfast’)

'Encanto' tiene tres nominaciones.

Mejor película animada



Gana: ‘Encanto’

Podría sorprender:’The Mitchells vs. the Machines’



Mejor película extranjera



Gana: ‘Drive my Car’ (Japón)

Podría sorprender: ‘The Worst Person in the World’ (Noruega)



Mejor canción original



Gana: ‘Sin tiempo para morir’ (Billie Eilish y Finneas O'Connell, de ‘James Bond: sin tiempo para morir’)



Podría sorprender: ‘Dos oruguitas’ (Lin-Manuel Miranda interpretada por Sebastián Yatra, de ‘Encanto’)

