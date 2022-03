Las mejores películas de la temporada han sido elegidas por La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Este 27 de marzo se entregaron los premios Óscar a aquellas que, entre estos títulos, acapararon la mayor aprobación de la crítica especializada y miembros de la entidad organizadora.



¿Ganaron sus favoritas? Muchas de las películas nominadas y ganadoras ya están disponibles en streaming y en esta nota le contamos en qué plataformas puede verlas.



'The Power of the Dog' (El poder del perro), de Jane Campion, partía como una de las favoritas con nominaciones en la categorías más importantes. Entre ellas, Mejor dirección, Mejor película, Mejor actor principal y de reparto y Mejor actriz por el trabajo de su elenco: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Sin embargo, solo se llevó el premio a la Mejor dirección.



“Coda”, que cuenta con el mexicano Eugenio Derbez, en su reparto, se llevó tres premios. Entre ellos el más importante de la noche: Mejor película.



Otros títulos que destacaron en la velada del Oscar fueron 'Dune', con seis premios, la mayoría de ellos en aspectos técnicos, y 'King Richard'.



Esta es la lista de algunas películas ganadoras y las plataformas en las cuales se pueden ver:

Belfast: Apple TV+

Coda: Prime Video

El poder del perro: Netflix

West Side Story: No disponible en streaming

King Richard: HBO Max

Cruella: Disney+

Dune: HBO Max

Encanto: Disney+

No Time To Die: No disponible en streaming

Drive My Car: Vudu y Amazon (por alquiler)

Summer of Soul (documental): Hulu.



ELTIEMPO.COM con información de El Comercio (GDA)