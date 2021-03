10 películas imperdibles de los Óscar 2021

Después de un panorama de incertidumbre, el lunes se conocieron las nominaciones

​de la 93.ª edición de los premios de la Academia, finalmente prevista para el día 25 de abril, tras dos meses de aplazamiento. Marcados por la singularidad de la pandemia, estos premios traen algunos cambios temporales. No obstante, hay otras novedades que pueden empezar a definir la pauta en próximas ediciones.

Se permite el 'streaming'

Debido al cierre de las salas de cine desde marzo de 2020, se permitió incluir películas que hubiesen sido estrenadas directamente por 'streaming' y no en las grandes pantallas, como tradicionalmente sucede. Esta particularidad favoreció, como era de esperarse, a plataformas como Netflix y Amazon Prime, llevándose las nominaciones más afamadas con Mank, El juicio de los 7 de Chicago o La madre del blues. En el caso de Amazon Prime, también tuvo un reconocimiento por filmes como El sonido del metal, Una noche en Miami y Borat, siguiente película documental. La única condición es tener programado un estreno en salas y estar disponible en Screening Room, la plataforma de la Academia.

Mayor presencialidad

Otra novedad anunciada fue el lugar de transmisión: además de su tradicional sede en el teatro Dolby, en Hollywood, los premios Óscar se transmitirían desde la histórica estación ferroviaria Union Station de Los Ángeles, según el presidente de la Academia, David Rubin. Esto permitiría crear mejores condiciones de distanciamiento social por la amplitud de la estación de tren, así como más presencialidad.

¿En camino a la inclusión?

Cuando las nominaciones fueron anunciadas por sus presentadores, la actriz Priyanka Chopra y su esposo, Nick Jonas, hubo elogios y sorpresas por su marcada inclusión y diversidad. Una victoria para las mujeres en medio de una premiación mayormente masculina en su historia: esta vez, 70 mujeres recibieron 76 nominaciones, y dos directoras compiten en el premio a mejor dirección: Chloe Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Promising Young Woman).



La Academia también ha recibido por muchos años críticas con el #OscarsSoWhite (Óscar demasiado blanco) por la falta de inclusión racial, y en esta oportunidad parece que las críticas están siendo escuchadas. El año pasado, habían anunciado que a partir de 2024 cambiaría su reglamento para exigir requisitos mínimos de inclusión, y este año se empiezan a ver estos cambios. Por ejemplo, en la categoría a mejor actriz, es la primera vez que dos mujeres negras compiten por la distinción: la reconocida Viola Davis, por La madre del blues, y Andra Day, por The United States vs. Billie Holiday. Asimismo, una cantidad récord de nueve actores no blancos fueron nominados a los cuatro Óscar de interpretación.



No obstante, América Latina no tendrá gran participación, como se esperaba en la preselección. La única representación será la de El agente Topo, de la directora chilena Maite Alberdi, para mejor largometraje documental.



A continuación presentamos una lista de las 10 películas imperdibles.

1. 'El juicio de los 7 de Chicago' - Drama / histórico

'El juicio de los 7 de Chicago' tiene seis nominaciones en los premios Oscar. Foto: Workspace user

Aaron Sorkin, guionista de la famosa cinta Red social, es el director de este filme. Basado en un acontecimiento histórico ocurrido en Chicago en 1968, durante el levantamiento en el Congreso Nacional Demócrata, miles de manifestantes se alzaron en contra de la guerra. Como un paralelo a la actualidad, las protestas se tornaron violentas y la fuerza armada tomó un grupo de culpables para responder por los actos vandálicos. Los siete responsables son protagonizados por un elenco de estrellas.

Nominaciones a:

​

Mejor Película

Mejor actor de reparto - Sacha Baron Cohen

Mejor guión original

Mejor edición

Mejor fotografía - Phedon Papamichael

Mejor canción original

2. 'El agente topo'

La única cinta representante de América Latina la dirige la chilena Maite Alberdi, reconocida por dar voz a grupos que normalmente no la tienen como en su largometraje Los niños. El filme muestra a Rómulo, un exfuncionario de la policía, quien contrata a un hombre de 83 años para espiar una casa de reposo. El documental parece un filme de detectives con dosis de humor, pero trata el problema de la soledad y el abandono en los hogares de ancianos.

Nominaciones a:



​Mejor largometraje documental

3. ‘La madre del Blues’ - Drama/Música

Esta cinta, dirigida por George C. Wolf, recorre intensas escenas de un par de horas en un estudio de grabación. Un disco de blues de la cantante negra Ma Rainey, en los años 20, suscita una serie de tensiones entre la cantante, el mánager blanco y su músico, el trompetista Levee, representado por Chadwick Boseman, fallecido el pasado agosto de cáncer, pero que recibió una nominación póstuma a mejor actor. Basada en una obra teatral de August Wilson, la obra refleja los conflictos raciales de la época. Además, Viola Davis, quien actúa como la cantante, se convirtió en la actriz negra más nominada de la historia.

Nominaciones a:



​Mejor actor con Chadwick Boseman

Mejor actriz con Viola Devis

Mejor diseño de producción

​Mejor vestuario con Ann Roth

​Mejor maquillaje y peluquería

4. 'Mank' - Biográfico / Drama

'Mank', el guionista del 'Ciudadano Kane'. Foto: Workspace user

La cinta de Netflix que lidera con 10 nominaciones. Su director, David Fincher, crea un drama autobiográfico sobre Herman Mankiewicz, guionista del clásico Ciudadano Kane (1941). Deslumbra por su formato en blanco y negro, los saltos temporales, la puesta en escena de la época dorada hollywoodense y la actuación que le concede la nominación a mejor actor principal a Gary Oldman y a mejor actriz de reparto a Amanda Seyfried.

Nominaciones a:



​Mejor película

​Mejor dirección con David Fincher

Mejor actor con Gary Oldman

​Mejor actriz de reparto con Amanda Seyfried

Mejor diseño de producción

Mejor fotografía

​Mejor vestuario

​Mejor maquillaje y peluquería

Mejor banda sonora

​Mejor sonido

5. ‘Tenet’ - Ciencia ficción

La película del aclamado director Christopher Nolan, reconocido por grandes obras como El origen o Memento, fue nominado a las categorías por mejor diseño de producción y efectos audiovisuales. Nolan afirma que tardó más de seis años en el proceso creativo y de producción, y la mayoría de sus fieles seguidores concuerdan en que esta cinta ha conseguido ser la propuesta más ambiciosa y sesuda del cineasta. Un thriller de espionaje con una huella semejante a Origen, cuyas escenas se van armando en caóticas secuencias, hasta que al final, el espectador encuentra de qué manera encajan las piezas en un mismo todo. No sin un ejercicio de retrospección. “No intentes comprenderlo. Siéntelo”, se le dice al espectador en el primer acto, una frase que va cobrando más sentido

Nominaciones a:

​

​Mejor diseño de producción

Mejores efectos visuales

6. ‘Nomadland’ - Drama

'Nomadland' dirigida por la primera mujer no blanca en ser nominada a Mejor dirección. Foto: Workspace user

Dirigido por Chloé Zhao, nacida en Pekín, la primera mujer que recibe cuatro nominaciones en un solo año: por dirección, montaje, guion original y productora en mejor película. Basada en un ensayo de la periodista norteamericana Jessica Truder sobre personas jubiladas nómadas en busca de trabajos itinerantes en Estados Unidos, crea el personaje de Fern, que recorre el país en un ambiente de American West decadente. Protagonizada por Frances McDormand, nominada a mejor actriz principal, quien ya cuenta con un Óscar por Fargo (1996).

Nominaciones a:

​

​Mejor película

​Mejor dirección con Chloé Zhao

Mejor actriz con Frances McDormand

Mejor guión adaptado

Mejor edición

Mejor fotografía con Joshua James Richards

7. ‘Promising Young Woman’ - Thriller

También llamada Hermosa venganza. Una cinta imperdible, pues expone la voz de las víctimas de abuso y la responsabilidad de quienes son acusados. La protagonista, Cassandra, va a una discoteca y aparenta estar indefensa por los efectos del alcohol, ante lo cual jóvenes en apariencia preocupados por su bienestar acuden a llevarla a su casa, aprovechándose de su condición. Todo esto ocurre bajo un plan de venganza de la joven, la actriz Carey Mulligan, reconocida por su papel en El gran Gatsby (2013), quien tiene preparada una lección para los hombres al llegar a su casa. Su directora, Emerald Fennell, también actriz en cintas como Anna Karenina (2012) o La chica danesa (2015), está nominada en el apartado de mejor guion y dirección en esta, su película debut.

Nominaciones a:

​

Mejor película

​Mejor dirección con Emerald Fennell

​Mejor actriz con Carey Mulligan

​Mejor guión original

​Mejor edición​

8. 'Judas y el mesías negro’ - Biográfico/Histórico

'Judas y el mesías negro' basado en un hecho histórico ocurrido en Chicago, Estados Unidos. Foto: Workspace user

Estamos en la ciudad de Chicago en el año 1968, tras el asesinato del activista Martin Luther King. Surge un nuevo mesías o líder que unifica los movimientos sociales para derrocar la opresión y la desigualdad de la época: el líder de los Panteras Negras, una organización nacionalista negra, revolucionaria y socialista. Un filme sobre los derechos civiles que nos habla en la actualidad para cuestionar el racismo y la inequidad en la que vivimos aún. Dirigida por Shaka King y protagonizada por Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, nominados como mejores actores de reparto.

Nominaciones a:

​

​Mejor película

​Mejor actor de reparto con Daniel Kaluuya

Mejor actor de reparto con Lakeith Stanfield

Mejor guión original

​Mejor fotografía con Sean Bobbitt

Mejor canción original con Fight for you

9. ‘Minari’ - Drama

La historia de esta cinta fue la experiencia de su mismo director, Lee Isaac Chung, de ascendencia coreana. El protagonista, el actor Steven Yuen, convertido en el primer asiático-estadounidense nominado como mejor actor, vive con su familia la travesía de viajar desde California hasta una zona rural de Arkansas para conseguir una granja propia, la búsqueda del sueño americano.

Nominaciones a:

​

Mejor película

​Mejor dirección con Lee Isaac Chung

Mejor actor con Steven Yeun

Mejor actriz de reparto con Yuh-Jung Young

Mejor guión original

​Mejor banda sonora

10. ’Otra ronda’ - Drama/Comedia

Esta comedia dramática reúne a cuatro amigos que se encuentran insatisfechos con su vida y se preguntan si mantener un estado de alcoholismo constante podría mejorar su calidad de vida, su productividad y sus relaciones. Esta es la apuesta de los daneses en la categoría de mejor película extranjera, que también le valió a su director, Thomas Vinterberg, la postulación a mejor director. No obstante, una singularidad de este filme es que a los cuatro días de iniciarse la producción, la hija del mismo director murió en un accidente de automóvil por sus hábitos de alcohol. Vinterberg decidió continuar a pesar del suceso.

Nominaciones a:

​

Mejor dirección con Thomas Vinterberg

Mejor película internacional

El 25 de abril será la entrega de los premios. ¡No se lo pierda!



GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO