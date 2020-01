'Joker' lidera las nominaciones al Óscar

Ford vs. Ferrari, El irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásito fueron incluidas en la lista de mejor película y aspiran al Óscar de la Academia, que se entregará el próximo 9 de febrero.

Joker tiene 11 candidaturas, seguida de El irlandés, 1917 y Érase una vez en Hollywood, que tienen diez cada una.



Por su parte, la cinta coreana Parásito, que ha tenido gran aceptación de la crítica y el público, se coló, entre otras, en las categorías de mejor película y mejor película en lengua no inglesa, así como mejor director.



La lista completa de las nominaciones al Óscar se dio a conocer este lunes 13 de enero.



A continuación, la lista de las categorías más importantes:



- Mejor actriz: Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Mujercitas), Charlize Theron (El escándalo) y Renée Zellweger (Judy).



- Mejor actor: Antonio Banderas (Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Joaquin Phoenix (Joker) y Jonathan Pryce (Los dos papas).



-Mejor actor de reparto: Brad Pitt (Erase una vez... en Hollywood)

Tom Hanks, (Un buen día en el vecindario o Un amigo extraordinario)

Al Pacino (El irlandés), Anthony Hopkins (Los dos papas)

Joe Pesci (El irlandés).



-Mejor actriz de reparto: Kathy Bates (El caso de Richard Jewell), Laura Dern (Historia de un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Mujercitas)

Margot Robbie (Bombshell).



- Mejor director: Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino y Bong Joon Ho.



- Mejor película de habla no inglesa: Parásito, Corpus Christi, Honeyland, Los miserables y Dolor y gloria.



- Mejor canción original: Toy Story 4, Rocketman, Breakthrough y Frozen II Harriet: en busca de la libertad.



- Mejor guion original: Puñales por la espalda, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood y Parásito.



- Mejor guion adaptado: El irlandés, Joker, Jojo Rabbit, Mujercitas y Los dos papas.



- Mejor película de animación: Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Klaus, Mr. Link. El origen perdido y Toy Story 4.



- Mejor edición de sonido: Ford vs. Ferrari, Joker, 1917, Érase una vez en Hollywood y Star Wars: el ascenso de los Skywalker.



- Mejor mezcla de sonido: Ad Astra, Joker, 1917, Ford vs. Ferrari y Érase una vez en Hollywood.



- Mejor documental: American Factory, The Cave, For Sama, Honeyland y The edge of the democracy.



- Mejor música original: Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917 y Star Wars: el ascenso de Skywalker.



CULTURA