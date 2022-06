¿Cómo suena una versión modernizada de Orgullo & prejuicio, protagonizada por la comunidad LGBTQ+? Verano, playa, hombres y mujeres en busca de relax y fiesta, buena música y diversión. Pero no sería una historia inspirada por Jane Austen si no tuviéramos un profundo drama romántico que pusiera sobre la mesa las dificultades de enamorarse siendo homosexual y de buscar un lugar en un mundo que los discrimina.

El guionista, actor y comediante Joel Kim Booster (The Other Two, Big Mouth) y Bowen Yang (Saturday Night Live) se unieron para protagonizar Orgullo & seducción (Fire Island), una comedia con tintes dramáticos que transcurre en Fire Island, un lugar que ha sido por décadas un refugio gay, lejos de la presión de cumplir con las expectativas sociales.



(Además: 'Adiós, señor Haffmann', un impactante thriller de engaños y guerra)



En el reparto del filme figuran James Scully (de la serie You) y Conrad Ricamora (How to Get Away with Murder). “Creo que desde muy pequeño, a Will le preguntaban por qué era tan callado, por qué no era más divertido –cuenta Ricamora sobre su personaje, un joven adinerado e introvertido–. Le gusta estar con la gente, pero su personalidad es esa. Le gusta leer, le gusta la tranquilidad. En la comunidad gay, muchas veces ser más tímido implica pasar inadvertido, porque la atención es para las personalidades llamativas, las personas extravagantes y desinhibidas. Los más tímidos quedan como en un rincón y se los juzga como fríos o distantes, cuando en realidad solo son más introspectivos”. Su personaje está inspirado en el señor Darcy –interpretado en la adaptación cinematográfica por el británico David Matthew Macfadyen–.

Orgullo & seducción, que ya está disponible en la plataforma Star+, sigue a Noah (Booster) y Howie (Yang), dos amigos que van a Fire Island en busca de aventuras y posibilidades amorosas. Howie no ha tenido suerte en el amor y queda prendado por Charlie (Scully), mientras el eterno soltero Noah se siente atraído por Will (Ricamora); sin embargo, en un lugar donde deberían sentirse acogidos enfrentarán, una vez más, la discriminación, ahora por su posición económica y su estatus.



