Este es el orden en el que debería ver las películas de ‘Star Wars’

Mientras fanáticos de 'Star Wars' en todo el mundo celebra la llegada de nuevas series y material relacionado con la saga, es inevitable hablar de las diferentes formas que existen para hacer maratones de todo el universo creado por George Lucas. En esta nota le daremos algunas opciones para disfrutar al máximo.

(Lea también: Un test para despedir con broche de oro a la serie 'The Mandalorian')

Gracias a plataformas como Dinsey+, cada vez se enriquece más la historia que se abrió camino con el estrenó de la primera producción en 1977, pues las precuelas estrenadas años después han permitido entender a profundidad la complejidad que se encierra en algunos de sus protagonistas.



De hecho, por estos días la noticia que ha emocionado a personas de todo el mundo es el anuncio de que ahora Disney suma un nuevo proyecto a este universo de tramas paralelas con el estreno de Star Wars: The Bad Batch.



(Además: Luego de 'The Mandalorian', se prepara otra serie cercana a Star Wars)



Esta nueva aventura narrará las batallas de un escuadrón en los últimos días de la Vieja República, al final de la Guerra de los clones y se estrenará el 4 de mayo, fecha también conocida como el día de Star Wars.



En medio de este proceso de descubrir e interiorizar la profundidad que se encierra en esta emocionante trama, on varias las formas que -según los fánaticos- se pueden ver esta producciones.

Orden cronológico

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (sucede 32 años antes que Una nueva esperanza)



Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 años antes)



Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (19 años antes)



Solo: una historia de Star Wars (10 años antes)



Rogue One: Una historia de Star Wars (termina momentos antes del inicio de Una nueva esperanza)



Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza



Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (tres años después)



Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (cuatro años después)



Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (34 años después)



Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (34 años después)



Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 años después)

(También: ¡Juego gratis! ya puede obtener Star Wars Battlefront 2 en Epic Store)

Fecha de estreno

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)



Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (1980)



Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)



Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (1999)



Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)



Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (2005)



Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)



Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)



Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)



Solo: una historia de Star Wars (2018)



Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (2019)

(De su interés: La serie más pirateada: 'The Mandalorian' desplaza a 'Juego de Tronos')

El orden inspirado en el bloguero NoMacheteJuggling

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)



Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (1980)



Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)



Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (2005)



Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

Cronología de acontecimientos con spin offs

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (sucede 32 años antes que Una nueva esperanza)



Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 años antes)



The Clone Wars (empieza 22 años antes de Una nueva esperanza y termina 19 años antes)



Star Wars Episodio III: La venganza de los sith (19 años antes)



Solo: una historia de Star Wars (10 años antes)



Star Wars: Rebels (5 años antes)



Rogue One: Una historia de Star Wars (termina momentos antes del inicio de Una nueva esperanza)



Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza



Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (tres años después)



Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (cuatro años después)



The Mandalorian (unos 7 años después)



Star Wars: Resistance (34 años después)



Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (34 años después)



Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (34 años después)



Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 años después)



TENDENCIAS EL TIEMPO