Guía para ver todas las películas del MCU de Marvel en orden

La llegada de la plataforma de Streaming Disney Plus fue una gran noticia para algunos fanáticos de Marvel, pues allí se reúnen varios títulos de ese universo cinematográfico (MCU, por su sigla en inglés).





(Siga leyendo: Élite sí tendrá quinta temporada: conozca a sus nuevos actores).

Sin embargo, para quienes tienen un interés por entrar a este mundo de superhéroes de todos los tamaños y todos los poderes, puede parecer un tanto abrumador el vasto contenido que se ha creado en torno a estos personajes. Así pues, la pregunta que podrían hacerse muchos es ¿por dónde empezar?



Bueno, los cinéfilos y los expertos en el séptimo arte siempre recomiendan dos caminos básicos para disfrutar de las sagas extensas.



Uno es en orden de los estrenos, es decir, siguiendo la aparición de la películas. El otro consiste en respetar la línea temporal de la saga, pues hay secuelas de películas que se sitúan en el pasado de sus predecesoras, en lugar de ir al futuro.



(Además: Los apellidos más comunes del mundo: ¿Cuál es el número 1 de Colombia?).

Por lanzamientos

Para empezar, hay que decir que Marvel Studios, la productora de cine que ha lanzado estos éxitos taquilleros, ha participado al menos en tres sagas grandes. Coprodujo con Fox las películas de 'X-men' y 'Spiderman'. Y comenzó a lanzar las primeras películas de el MCU.



Todo esto antes de convertirse en propiedad del gigante Disney, en 2015.



Así las cosas, la primera película de este universo lanzada por Marvel fue 'Iron Man: el hombre de hierro', que fue estrenada en 2008. Recaudó cerca de 583 millones de dólares y contó con la participación del afamado Robert Downey Junior, quien interpretó al excéntrico Tony Stark.



(Le recomendamos: 'Me sexualizaron cuando era niña': protagonista de Matilda).



Con la aparición de este millonario que carece de superpoderes, pero cuenta con un gran ingenio y mucho dinero, Marvel Studios dio la primera pincelada de una serie de películas que serán consideradas como un hito en las historia del cine de superhéroes.



A Iron Man se le sumaron otros memorables personajes, que también tuvieron o tendrán sus propias películas, entre otros están el Capitán América, Thor, Hulk, La Viuda Negra, Ant-Man, Pantera Negra y el mismo Spiderman



Después de muchos ires y venires, el conjunto de 'Los Vengadores' tuvo su última aparición con 'Avengers: Endgame', lanzada en 2019, como la 22° película del universo. Esta es la lista completa de películas por años:

2008: 'Iron Man: el hombre de acero', 'El increíble Hulk'. Foto: Marvel 2010: 'Ironman 2'. Foto: Marvel 2011: 'Capitán América: El primer vengador', 'Thor'. Foto: Marvel 2012: 'The Avengers: Los vengadores' Foto: Marvel

2013: 'Iron Man 3', 'Thor: un mundo oscuro'. Foto: Marvel 2014: 'Capitán América: El soldado de invierno', 'Guardianes de la Galaxia'. Foto: Marvel 2015: 'Avengers: era de Ultrón', 'Ant-Man'. Foto: Marvel 2016: 'Capitán América: Civil War', 'Doctor Strange'. Foto: Marvel 2017: 'Thor: Ragnarok', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', 'Spider-Man: Homecoming'. Foto: Tomado de Marvel Studios 2018: 'Avengers: Infinity War', 'Black Panther', 'Ant-Man y la Avispa'. Foto: Marvel 2019: 'Avengers: Endgame', 'Capitana Marvel', 'Spider-Man: Lejos de casa'. Foto:

La línea de tiempo oficial

Si usted cree que podría disfrutar más el MCU siguiendo los largometrajes por orden de lanzamiento, la marca Marvel Studios ya ha señalado cuál es la línea temporal de sus películas por años dentro del universo. Aquí se la mostramos:

1943-1945: 'Capitán América: El primer vengador'.

​

1989-1995: 'Capitana Marvel'.



2010: 'Iron Man'.



2011: 'Iron Man 2', 'El increíble Hulk', 'Thor'.



2012: 'The Avengers: Los vengadores', 'Iron Man 3'.



2013: 'Thor: El mundo oscuro'.



2014: 'Capitán América y el soldado de invierno', 'Guardianes de la Galaxia' (con una pequeña parte situada en 1988) y 'Guardianes de la Galaxia 2'.



2015: 'Avengers: era de Ultrón', 'Ant-Man'.



2016: 'Capitán América: Civil War' (con flashbacks a 1991), 'Spider-Man: Homecoming'.



2017: 'Doctor Strange', 'Black Panther', 'Thor: Ragnarok', 'Ant-Man y la avispa', 'Vengadores: Infinity War'.



2018 y con un salto a 2023: 'Vengadores: Endgame'.



2024: 'Spider-Man: Lejos de casa'.



(Lea además: Baby Shark: insólita captura de tiburón bebé con rasgos humanos).

Estrenos para 2021

Como si fuera poco, el universo narrativo va a seguir expandiéndose más allá de los límites de lo que hubieran previsto los fanáticos cuando comenzó a construirse, hace ya más de diez años.



Estas son las películas que estamos esperando y que podrían ver la luz en los próximos meses:

2021: 'Black Widow' (abril), 'Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos' (julio), y 'Eternals' (noviembre).



2022: 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (marzo), 'Thor: Love and Thunder:' (mayo), 'Pantera Negra 2' (julio), 'Capitana Marvel 2' (noviembre).



(Siga con: Johnny Depp vende un pueblo francés por 33 millones de euros).

Tendencias EL TIEMPO