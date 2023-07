El próximo 20 de julio, los amantes del director estadounidense Christopher Nolan podrán ver su más reciente producción cinematográfica,'Oppenheimer' que promete elevar la intriga de los espectadores a niveles explosivos.



La cinta protagonizada por la estrella de cine, Cillian Murphy, reencarna la historia de Julios Robert Oppenheimer, el científico que encabezó el desarrollo de la bomba atómica.

Aunque el Irlandés ya había trabajado en producciones anteriores de Nolan, como la trilogía de 'Batman' y 'El Origen' es la primera vez que realiza un estelar para él, en lo que será su película más extensa.



Interpretar el papel principal para Nolan era un sueño, se tomó el tiempo para prepararse. “Tengo 27 años haciendo esto, así que simplemente me lancé. Estaba tremendamente emocionado”, dijo Murphy en entrevista con el 'New York Times'.

No obstante, el actor fue consciente del duro proceso que debía tener para su papel, que como siempre, necesita tanto de su compromiso actoral como de su físico, estado que conoce muy bien.



Solo hace falta verlo interpretar a Thomas Shelby, el gánster británico y líder de los Peaky Blinders. Un adicto al cigarrillo que lucha sin tregua para enfrentar a sus enemigos y a sus demonios internos.



Así que no es de extrañar porque Nolan lo eligió para protagonizar al científico, que si bien no es un malhechor de los años 20, sí es un hombre inteligente que vive una pugna interna constante por consolidar un invento que puede destruir al mundo.

De hecho, uno de los retos más grandes fue intentar representar, de la manera más fiel, las cualidades corporales de Oppenheimer. Pese a que el británico no ha revelado cuantos kilos tuvo que perder, su transformación sí es bastante notable.



“Me encanta actuar con mi cuerpo, y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy característicos, que quería hacer bien. Tuve que bajar mucho de peso, y trabajamos con el vestuario y el ajuste; era muy delgado, casi demacrado, subsistía con martinis y cigarros”, señaló para el medio anteriormente citado.



Cinco meses antes del iniciar el rodaje, Murphy emprendió la tarea de prepararse de lleno para su interpretación y se comprometió tanto, que hubo ocasiones en las que olvidó alimentarse durante el día y hasta su sueño se vio afectado.



"Es como si estuvieras en un tren que está siendo bombardeado. Es bang, bang, bang. Duermes unas horas, te levantas y otra vez bang de nuevo. Llegó un punto en el que no estaba preocupado por la comida ni por nada porque estaba muy metido en esto", expresó para 'The Guardian'.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

