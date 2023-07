La vida está llena de paradojas, de contrastes y de conflictos morales. Eso lo sabía muy bien el físico J. Robert Oppenheimer que, en su afán de salvar al mundo, lidió con esos dilemas y sentó las bases de los que podría ser su destrucción y se quedó con el título de ‘padre de la bomba atómica’.

El filme entrega la imagen de un hombre con unas gafas gruesas, de ciencia ficción, que protegen sus ojos de un destello radioactivo durante unas pruebas en un lugar remoto, desértico, en el que es testigo de una detonación mortífera. El Proyecto Manhattan fue el nombre clave que se le dio a esa misión en la que Oppenheimer se metía en una carrera contra el tiempo: tenía que ganarles la carrera a los nazis en el desarrollo de la creación más terrible y temible de la guerra, una razón más que suficiente para hacerse con el control del arma más mortífera de la historia y tener la tranquilidad que semejante poder iba a estar ‘en las manos correctas’.



Así se puede resumir la raíz de Oppenheimer, una de las cintas más esperadas del año, de la mano del inigualable director Christopher Nolan, quien no solo se metió en esa carrera contra el tiempo y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, sino que profundizó en la vida y complejidades emocionales del físico.



(Puede leer: Cillian Murphy elogia a Christopher Nolan por 'Oppenheimer').

Junto a Emily Blunt, quien hizo el papel de su esposa. Kitty. Foto: Paramount Pictures

No es fácil lidiar con el peso de miles de megatones capaces de borrar fácilmente a miles de vidas y en el filme de Nolan ese conflicto se revela; sumado al ámbito político y emocional de un mundo que no aguantaba más un conflicto bélico de esas proporciones y temía que el fin estuviera cerca: casi como ha pasado cada cierto tiempo en el mundo, pero esa es otra historia.

La imagen del hongo nuclear arrasando todo a su paso con brisas de radioactividad mortal dio inicio a un nuevo ciclo para la humanidad. Cerró el sangriento capítulo de la Segunda Guerra Mundial y configuró el nuevo panorama de poder en el mundo.

Eso marcó al creador de la bomba, casi que lo traumatizó y lo hizo encarar las consecuencias de sus investigaciones. Pero en Oppenheimer, que se estrena este jueves en las salas de cine, hay un seguimiento especial no solo al conflicto moral, sino un retrato del hombre, interpretado con gran entrega por Cillian Murphy, el actor que se ha hecho popular en todo el mundo gracias a la serie Peaky Blinders, pero que ha consolidado una carrera en el cine con películas como 28 días después, The Wind that Shakes the Barley; Batman: el inicio, El origen, Dunkerque ( bajo la dirección de Christopher Nolan) y Operación Antropoid, en la que también se enfrenta con los nazis





(Más información: Oppenheimer' de Nolan ya tiene críticas: Cillian Murphy cuenta cómo se preparó).

“Oppenheimer es una cinta que te agarra por la garganta desde el principio y simplemente de deja sin aliento de principio a fin. Ahora estamos viviendo en una era nuclear debido a lo que sucedió entonces. Quiero decir, Oppenheimer cambió el mundo y estamos viviendo con las consecuencias de ese evento desde ese momento”, recordaba en una entrevista Cillian Murphy, oriundo de la ciudad irlandesa de Cork y que consiguió una impactante transformación al meterse en la piel de científico neoyorquino. Para Murphy, también ha sido un giro interesante para su carrera y no sería raro que estuviera en algunas listas de los próximos premios Óscar.



Pero él se lo ha tomado con humildad. “Trabajar en Oppenheimer ha sido un sueño, nunca pensé que podría estar en esta historia y trabajar con estos grandes actores en una película (se refiere a Emily Blunt –que hace el papel de su esposa Kitty Oppenheimer–; Matt Damon y Robert Downey Jr. y Kenneth Branagh). Siento que el director consiguió uno de los mejores ensamblajes de actores en este filme; lo que demuestra que todos quieren trabajar con Chris. ¡Es un director increíble! Entonces, sí, fue un regalo para mí todos los días. Además, cuando te despiertas sabiendo que estás haciendo una escena con Damon, Branagh, Blunt u Oldman, tienes que subir un poco el volumen de tu propia interpretación”, recalcó el protagonista.

Christopher Nolan (derecha) le da algunas indicaciones a su protagonista durante el rodaje. Foto: Paramount Pictures

“Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”, escribió el personaje original, mostrando su arrepentimiento por su alcance científico. Además, fue un acérrimo enemigo de la bomba de hidrógeno, la mortífera evolución de su experimento. También, como muchos personajes de la historia, tuvo que enfrentar el aplauso y el desprestigio. Se le llegó a acusar de comunista y enfrentó un juicio por eso. La cinta de Nolan también analiza ese contraste dramático y propone, como siempre, una cinematografía excepcional, con planos anchos y una composición visual de la vida de un hombre fuera de lo común.



(Otro tema: ¿Por qué algunas series no paran pese a huelga de Hollywood?).

Oppenheimer junto a Albert Einstein en una escena del filme. Foto: Paramount Pictures

“Para mí, la mejor manera de experimentar una película es en un espacio oscuro con extraños. Simplemente no hay interrupción: no vas a abrir la puerta ni preparar una taza de té. Estás metido en eso, pagaste tu dinero, tiene tu comida. Para mí hay algo enormemente romántico en ello, y siempre lo habrá. Además, creo que lo que tiene de especial esta película es que habla del mundo. Realmente está investigando lo que significa ser humano y nuestra responsabilidad como humanos en este planeta, y lo que hacemos con el poder que podemos aprovechar, que en este caso es esta extraordinaria arma destructiva y espantosa. Creo que fue el director François Truffaut quien dijo que vamos al cine no solo para escapar de la vida, sino también para aprender sobre la vida. Y creo que Oppenheimer es una de esas grandes películas que responden a ese principio”, finalizó el actor.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

