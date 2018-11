Chavela Vargas es una fuerza de la naturaleza / Crítica Mente

En 1919 nació en Costa Rica Isabel Vargas Lizcano, y en 2012 murió en Cuernavaca Chavela Vargas.

Durante esos 93 años se construyó la mejor intérprete que tuvieron las canciones de José Alfredo Jiménez, la artista que creó un estilo inimitable con su voz lacerada por los excesos, y la primera cantante que se atrevió a reconocer su homosexualidad en un país tan machista como México, triunfando hasta el punto de convertirse en leyenda.



Lograr todo es no fue fácil, pero más difícil era no haberlo hecho. Y es que la conclusión a la que llega uno, después de ver este magnífico documental de Catherine Gund, es que Chavela Vargas no tenía otra opción que haber hecho lo que hizo. Ella misma cuenta que no soportaba vivir más en Costa Rica cuando joven, que nunca logró disimular su homosexualidad en el escenario y que no podía dejar de seducir a cuanta mujer atractiva se la atravesaba, incluídas las esposas de famosos politicos y de poderosos ejecutivos de casas disqueras, lo que la dejó sin trabajo más de una vez.

Los testimonios frenteros de Chavela son uno de los dos grandes activos del filme. Con la brutal honestidad de quien desafió todos los códigos y su instaló más allá del bien el mal, cuenta sin tapujos sus glorias y sus tropiezos, como la caída en el abismo del alcoholismo y la insospecahada recuperación que la llevó de nuevo a los escenarios.



El otro gran activo del documental son los testimonios de las personas que estuvieron más cerca de su vida emocional y profesional, casi exclusivamente mujeres, cuyos vívidos recuerdos dejan claro que Chavela no era una persona sino una fuerza de la naturaleza.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

En Twitter: @ReinaMauricio