Por la esquina del viejo barrio / Crítica Mente

Cada documental tiene su propio reto, y uno con tintes biográficos debe desentrañar la naturaleza del personaje que aborda.

Cuando es unidimensional, descifrarlo es tarea fácil, pero si se trata de Rubén Blades, las cosas son más complejas. ¿Su esencia es la del autor que llevó la salsa a la canción social? ¿O la del hispano deslumbrado con Hollywood que acepta actuar en películas mediocres? ¿O la del político fallido que perdió rotundamente las elecciones presidenciales en su país? ¿O la del galán conquistador que tuvo que reconocer un hijo natural?



El inmenso mérito de 'Yo no me llamo Ruben Blades' es que trasciende lo aparente y revela la esencia del cantautor panameño. Y lo logra de una manera que no es fácil: de la mano del mismo Blades. Y digo que no es fácil porque cuando una leyenda cuenta su historia, tiene la tentación de exagerar lo bueno y maquillar lo malo.



Pero el director Abner Benaim tiene la condición ideal para ser un buen observador: tan cercano al protagonista como para penetrar en su intimidad y tan distante como para construir su propia visión del personaje.

Benaim conoció a Blades tras mandarle uno de sus trabajos para que lo viera. Después de un par de encuentros, se dio cuenta de que tenía una estupenda historia para contar y le pidió que le dejara filmar sus charlas.



Blades no solo permitió que se hiciera el documental, sino que no quiso verlo terminado para quitar algo aquí o agregar algo allá. El resultado es el retrato fascinante de un hombre repleto de talento y no exento de contradicciones, que se revela con una honestidad brutal.



MAURICIO REINA

CRÍTICO DE CINE

En Twitter: @ReinaMauricio