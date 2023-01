Cuando los críticos de cine veían películas protagonizadas por Jason Statham todos se preguntaban: ‘¿Se quitará la camisa esta vez?’. Al parecer, el éxito que tuviera el filme en la taquilla era directamente proporcional a las veces que el actor británico aparecía luciendo sus tonificados pectorales y su inexpresivo rostro. No es un intérprete de muchos registros, pero lo que ha hecho gusta y lo hace bien al punto de que su nombre ya está en el selecto grupo de las figuras del cine de acción, junto a Sylvester Stallone, Jet Li, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger o Liam Neeson, por mencionar algunos.



En Operación Fortune: el gran engaño (Operation Fortune: Ruse de guerre), que acaba de estrenarse en Colombia, interpreta a Orson Fortune, un agente especial que busca atrapar a un multimillonario traficante de armas (Hugh Grant) con la ayuda de una estrella del cine de Hollywood (Josh Hartnett). En este relato no hay mucha seriedad, al contrario, la acidez de los comentarios, la ironía y hasta burlarse de él mismo —de ser un héroe de acción— forma parte del guion. La película es dirigida por Guy Ritchie, que vuelve por sus fueros del humor negro y punzante al mejor estilo de RocknRolla o Snatch: cerdos y diamantes.

“A mí me llamó el mismo Guy a invitarme a participar en el proyecto y bueno, qué podía decir, fue fantástico volver a actuar”, contó el actor Josh Hartnett, que llevaba más de una década alejado del cine mainstream de Hollywood y se había dedicado a proyectos independientes. Él, junto a Hugh Grant, galán de clásicos románticos como Notting Hill, Love Actually, Cuatro matrimonios y un entierro y El diario de Bridget Jones, compartieron sus experiencias en Operación Fortune.

¿Cómo fue trabajar con Jason Statham?

Josh Hartnett (J. H.): Es un caballero, es fantástico trabajar con él, es difícil explicar o definir a alguien que no quiere ser simplemente más que una buena persona, se pasan buenos tiempos, es profesional, divertido y fue maravilloso trabajar con él.



Hugh Grant (H. G.): Jamás había hecho nada con Jason, no lo conocía, y llegué a admirarlo, es muy amable, agradable, sabe qué le gusta y en lo que es bueno. Empecé a mirar los clips de sus películas cuando me desvelaba y es increíble lo que hace, así que fue muy placentero poder compartir con él. Con Josh me lo llevo muy bien, tuvimos una noche de borrachera hace un tiempo en Nueva York, así que fue muy bueno volverlo a encontrar en un mejor estado (risas).

Cuéntennos de sus personajes...

J. H.: Danny Francesco es un gran actor, que es adorado e incomprendido, vive una doble vida, porque a la par de la actuación tiene un aspecto oscuro en su cotidianidad, sostiene un affaire con su cuñada y es reclutado para la misión que tiene con Orson (Statham), él es atractivo para el poder, por eso se convierte en la forma de acceder al personaje de Hugh Grant. En el fondo quisiera ser él mismo, pero de alguna manera debe convertirse en la persona más ruda del lugar, aunque se sienta muy asustado.



H. G.: Greg Simmonds es un traficante de armas multimillonario que está muy motivado por el dinero, le encanta, pero es de esos tipos que ha llegado a considerarse como una buena persona, a pesar de que vende armas por todo el mundo, incluso tiene una organización benéfica para los huérfanos de la guerra, es una especie de deliciosa ironía. Creo que tiene valores y ama la vida, a las personas que lo rodean, a su equipo. Tiene mucha ilusión por todo lo que hace, es la verdad. Disfruté mucho ser Greg.

¿Es más divertido ser el bueno o el malo en las historias?

H. G.: Creo que casi todos los actores prefieren ser el malo, tal vez son más divertidos y deliciosos. Yo también.

Hugh Grant interpreta a un temido, pero muy carismático, traficante de armas, Foto: Cortesía Diamond Films

¿Cómo fue la relación de Danny Francesco con los demás personajes?

J. H.: Para él es complejo porque no está en su mundo, lo sacan de su universo, del mundo del espectáculo, y lo llevan al del espionaje internacional. De alguna manera se siente asombrado con lo que hacen y quiere ofrecer algo que les sea útil, que lo haga sentir mejor persona. Al final creo que solamente busca una nueva aventura y la encuentra al lado de estos chicos.

Háblenos de su sentimiento al volver a trabajar con Guy Ritchie...

H. G.: No creo que este proyecto fuera diferente en términos de trabajar con Guy, porque con él siempre es un proceso diferente, interesante y nada clásico. Digamos que la forma clásica de hacer una película es que tienes un guion, te lo aprendes, ensayas y lo grabas, y podrás hacer pequeños ajustes respecto al guion, que siempre son menores. Con él, hay, yo diría, una plantilla del guion que casi en su mayoría se bota por la ventana cuando llegas al set para filmarlo, y la escena se plantea ahí con los actores y Guy. Así que para alguien como yo, ambas situaciones son alarmantes, especialmente si de repente tienes un montón de líneas que no has podido aprenderte porque son nuevas, pero es bastante emocionante, la verdad, me gusta mucho improvisar.

Audrey Plaza y Jason Statham en una escena del filme. Foto: Cortesía Diamond Films

¿Qué puede esperar el público de la película?

H. G.: Yo creo que pueden esperar lo de siempre respecto al estilo de Guy Ritchie. Se verá ingenioso, divertido, emocionante, y esta vez tendrá mucha acción. Sabes que está Jason y él es sinónimo de escenas de acción increíbles.



CULTURA

* Con materiales cedidos por Diamond Films

