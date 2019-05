Así fue la presentación de la película de Tarantino, en Cannes

AFP.

Un cuarto de siglo después de ganar la Palma de Oro de Cannes por Pulp Fiction, el cineasta Quentin Tarantino, de 56 años, regresó a la Croisette para presentar su noveno largometraje, 'Once Upon a Time... in Hollywood', en competición oficial, cuyos protagonistas son Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.