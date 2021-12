Así es ‘Ómicron’, la película  que se adelantó a la variante del covid-19

En una mezcla de comedia ciencia ficción el director y guionista Ugo Gregoretti estrenÓ en 1963 Ómicron, sin saber que este relato acerca del fin del mundo sería el protagonista de quienes escarban en internet buscando sorprenderse.

Y vaya que lo hicieron, pues se trata de una producción que habla de una especie de virus que entra al cuerpo de los humanos para acabarlos. La trama podría haber pasado inadvertida en el amplio universo del cine serie B (en realidad fue nominada al León de Oro en el Festival de Venecia del 63), pero es su nombre y su base argumental lo que ha llamado la atención, por una relación inconsciente con la nueva variante del coronavirus que ha aparecido recientemente.



También puede leer: Steven Spielberg no subtitula el español en 'West Side Story' por 'respeto'

Omicron es una película de ciencia ficción de 1963 en la que una variante alienígena se apodera del cadáver de un terrestre para conocer nuestras debilidades... y así su raza pueda apoderarse de nuestro planeta. https://t.co/jiQo8nxZyG — Jesús (@JesusChTr) November 30, 2021

Ugo Gregoretti (1930-2019) se hizo famoso en el cine italiano por producciones de aventuras, comedia y principalmente documentales con una sensibilidad social muy clara. En 1963 desarrolló el guión de Ómicron contando la historia de un obrero que parece haber sido infectado por un virus, pero en realidad su cuerpo fue ocupado por un extraterrestre proveniente del planeta Ultra, cuyos habitantes planean apoderarse de la Tierra.

Cuando se le iba a practicar una autopsia, este obrero llamado Trabucco, revive pero no es el mismo: trabaja mucho mejor y parece reintegrarse a una vida llena de contrastes.



Poco a poco, lo que habita dentro de su cuerpo pierde terreno y el hombre parece ir recobrando su sensibilidad humana y su salud, mientas que Ómicron (como se denomina a la entidad antagonista) no consigue el objetivo de diezmar a la humanidad.



Le puede interesar: Will Smith deja la acción y ahora se obsesiona con el tenis

Parece que tiene un mensaje positivo en realidad, aunque su esencia es más cercana a la lucha de clases, tema que se debatía con interés a finales de los 60.



A diferencia de The Visitor from Planet Omicron (de 2013), cuya trama repite el asunto de extraterrestres que quieren dominar al mundo, pero que si llegan con un virus para llevar a cabo su plan en Arizona, esta si es pura serie B.



CULTURA

@CulturaET

Más noticias