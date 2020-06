La comunicación de los pobres

A Mintic, el papá del Ministerio de Cultura, llegó una ministra que ama la politiquería y se enciende en promesas “apasionadas” y que “toquen corazones”.

Y, como todos los ministros TIC, su mantra de “conectar al país”; el amor provinciano por empresas como Netflix, Google, Apple y Facebook.



Pero llegó con más política, y eso es bueno. Aunque mete cañazos como los dineros para la TV pública, que ahora reparte Mintic porque ya no hay ANTV. Y se reunió con los medios comunitarios y les alegró la vida con promesas.



Y es que los medios de los pobres, los comunitarios, necesitan urgentemente apoyo de verdad y hechos concretos. Por ejemplo, una política pública que los garantice; la reglamentación que hay es para perseguir y censurarlos: que no pueden hacer publicidad, que no pueden encadenarse, que paguen licencias, que paguen derechos de autor, que paguen...



Mintic, más que promover el derecho a la comunicación, es un vigilante que busca cerrar o cancelar las comunitarias por cualquier cosa. En lugar de promover su competitividad y sostenibilidad, les amargan el paseo. Mientras que para las privadas, todo y gratis, para las comunitarias, rejo y control.



Entonces, ¿de qué viven? Y, pues, del político de turno, el corrupto, el narquito, el cura, el evangelizador...



A las comunitarias en las ciudades no las dejan estar en las comunidades, las dejan en un rinconcito y así no pueden ser comunitarias. Mintic tampoco se ha enterado de que más de 200 emisoras comunitarias en el país están apagadas y sin licencias.



¡Ah!, y el decreto 658 del 2020. Otro de esos prometedores, pero sin recursos. Más humo TIC. En lugar de amnistiar sus deudas de licencia y Sayco-Acinpro, tranquis, pueden pagarle a Mintic en el 2021 o sacar préstamos con bancos.



La mintic dijo: “El alivio financiero está diciendo: ‘Usted me paga después, aunque me deba, y lo nuevo me lo puede pagar seis meses después de terminado el decreto de emergencia sanitaria’ ”. ¿Eso es ayudar?



Si no quieren amnistiar a “las atenidas” comunitarias, qué tal que en lugar de gastar millones en la guerra contra los memes y los caricaturistas usa las radios comunitarias para llegar con los mensajes gubernamentales a las comunidades y pagarles por eso.



Y no sería muy cool que las comunitarias fueran proyectos que permitan la conexión gratuita a internet, ya que están en los territorios.



La solución a todo es muy a lo este gobierno: dialogar para no solucionar. Diálogos públicos cada 45 días desde una emisora comunitaria diferente.



¿No sería más barato y fácil condonarles las deudas, por ejemplo?



Eso sí, la nueva ministra llegó más política y amable, y les dijo a las comunitarias: “Mi celular lo tiene toda Colombia. Mi número celular es 317 658474112. Es mejor que me escriban por WhatsApp (porque), ustedes hacen parte de mi familia”. Esperemos que esta ministra más política escuche a los comunitarios. La esperanza es lo último que se pierde.