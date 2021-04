Televisión para saber y reír

La tele te da sorpresas como El buen vivir (Canal Trece) que nos imaginan un modo distinto de estar en el mundo escuchando a nuestros pueblos indígenas, y te da historias para reír en modo costumbrista como Lala’s spa (RCN).

El buen vivir (domingos 8 p. m.). En el 2020 vimos, gozamos y conversamos la belleza estética y el poder de 18 pueblos indígenas. Y aprendimos que hay que escuchar a la madre tierra, a los espíritus, a los saberes ancestrales para aprender a estar en el mundo sin destruirlo.



Ahora, llega la temporada 2 con 12 pueblos distintos contándonos su visión de la vida: Kogui (Sierra Nevada de Santa Marta), Embera (Caldas), Miraña (Amazonas), Quillasinga (Nariño), Misak (Cauca), Puinave (Guainía), Korebajü (Caquetá), Pijao (Tolima). Inga (Putumayo), Kankuamas (Sierra Nevada de Santa Marta y Cesar), Tikuna (trapecio amazónico), Wamonae (caño Mochuelo, Casanare).

El buen vivir 2 nos cuentan 12 historias extraordinarias grabadas en lugares sagrados de la geografía ancestral: sabiduría y estéticas. Se descubre que donde habitan los pueblos indígenas, la naturaleza, la vida y la belleza existen: un agasajo para los ojos.

El otro gran valor de El buen vivir es que sus historias son hechas por realizadores indígenas, que nos cuentan en sus estéticas y narrativas. Y nos invitan a escuchar la inmensa riqueza cultural de los pueblos ancestrales y sus modelos de solución para nuestro caos de mundo.



Si quieres saber cuáles son las propuestas de nuestros pueblos ancestrales sobre El buen gobierno propio, Cuidar el agua, Vivir en paz y Tejedoras de vida, no se pierda El buen vivir: un cariño para pensar en otros modos de habitarnos.

Lala’s spa (RCN, 10 p. m.). !Vamos con toda! es la nueva frase de combate de RCN. En noticias van con toda con el gobierno, resignando no tener rating.



En la ficción han hecho propuestas atrayentes como Pa’quererte y Enfermeras. Ahora llega Lala’s spa, una comedia al estilo colombiche: vida de barrio, grupete de amiguetes chistosines, chicas sexis en busca de acueste, atarvanes gañanes y un malo que no tiene alma.



En lo bueno, las actuaciones de Isabella Santiago y Lully Bosa, quienes crean una pareja bonita con tumbao y ganas de representar a las mujeres guerreras que no andan buscando catre. En el libreto gustan las situaciones que son divertidas, juguetonas y con ese dialecto chistosín nuestro. Se goza.

En lo patético, el señor que hace de protagonista Ponce de León, ese que hace de gomelo acuestachicas, ese que habla como un bobo, es tonto y estúpido y, sin embargo, las trae a todas de catre. Y peor aún, el amiguete Platz: más estúpido imposible, no da risa, provoca bronca.



Grotesco las sexis buscasexo (Íngrid, la señora del lulo, y la secretaria). ¡Qué desperdicio el personaje de rey de Lulo! Y no hay dirección: todo es gritería. Hacer comedia no es sobreactuar, está en las situaciones.



Si quiere admirar vea El buen vivir, y pa’ algo de risa: Lala’s spa.

Ómar Rincón

Crítico de Televisión

​Orincon61@hotmail.com