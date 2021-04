RTVC Noticias ‘virusea’ a Señal Colombia/ El otro lado

RTVC Noticias mata a Señal Colombia porque le mete politiquería, su costo significa dejar de hacer los formatos que habían convertido a este canal en la mejor TV cultural de América Latina. Y esto lo digo por estas razones:



1) En todos los canales públicos del mundo sus informativos son criticados porque se vuelven lugares de defensa de los gobiernos y propaganda política. Se dirá que van a imitar a la BBC, pero inclusive esta que funciona con “autonomía e independencia” en su modelo, cosa que no pasa aquí, fue criticado en la época de Blair.

2) El noticiero les mete politiquería a los canales públicos. Y esto es porque a los políticos nada les interesa lo cultural, pero se mueren por la pantalla informativa. Luego, con RTVC Noticias los políticos se van a meter de lleno al canal. Y si no miren lo que pasa con los canales regionales: plañideras de sus patrones/gobernantes.



3) Un canal público debe hacer contenidos perdurables, repetibles, que construyan un acervo audiovisual. Esto es tan cierto que Señal Colombia y los canales públicos en esta pandemia han tenido una programación espectacular con base en su archivo de programas infantiles, documentales, ficciones, formatos de atrevimiento cultural. En cambio, un noticiero produce horas que se van a la basura: lo que se emite hoy ya al día siguiente no sirve.



4) Desfinancia la televisión pública para hacer otros formatos que son su marca. La producción de un informativo es costosa. Este vale 5.000 millones de pesos, dinero que debería ir a producir documentales, ficciones, formatos infantiles, experimentos audiovisuales, ciudadanía cultural.



5) La información ya no es el producto televisivo. Los estudios demuestran que la información es un bien de Google, Facebook y WhatsApp. Los informativos cada vez interesan menos. Esto esta claro en Colombia cuando a las 7 de la noche, entre todos, llegan a poco más de 10 puntos. Entonces, hacer noticieros de televisión es un invento del pasado.



6) Quizá justificaría un informativo si hubiese un cerco informativo sobre el Gobierno, y quisieran comunicarse directamente con los ciudadanos. Pero, en Colombia, todos los informativos son órganos oficiales del Gobierno (tal vez, este es el motivo de que los televidentes huyan).



7) De pronto, como dicen, se quiere un informativo de las regiones. Entonces, hubiesen podido juntar, en un informativo, segmentos de cada noticiero de los canales regionales y haber hecho un gran informativo nacional.



8) Y si ya se hace no está bueno que sea el mismo formato de siempre: Caracol copia a CNN, RCN copia a Caracol, CM& y Noticias Uno en modelo radial, Claro Noticias, NTN 24, Red + …todos iguales.



RTVC Noticias es el virus que matará a la TV pública porque esto llegó para quedarse: el próximo gobierno lo usará a su antojo y con su “transparencia”, también.



OMAR RINCÓN

​Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otras columnas: