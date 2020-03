En tiempo de los Catalina gana Netflix

El crónica virus nos mandó a todos a casa. Todos a ver la tele.

No hay fútbol. Los fanáticos estamos en temporada de abstinencia, y duele. No hay nada que ver.

Win + dizque, en solidaridad con la crisis sanitaria, “no cobrará marzo”; no es solidaridad, es obviedad: si su único producto son los partidos de la liga local, no hay nada más que cobrar, el resto de programación es común y corriente.

A otro nivel. Este es el primer programa en rating de la televisión. Y todo porque la música nos seduce. Espectacular y sublime la belleza, dulzura y buena energía de Paulina Vega: majestuosa.

En estos concursos, el melodrama está por el jurado, y ahí hay problemas. Diego Torres tiene retórica y juega al chistoso, pero no pega con la sonsera y bobería de Paola Jara (realmente lamentable en todo: pinta, discurso y saber musical), y Greeicy Rendón es muy sexi, pero su habladito y conocimiento musical son espantosos. Las chicas adolecen de rigor. Y como dice Giovanni: “Demasiada calidad musical para ese trío desastre”.

Netflix. Aquí está el ganador, obvio también si tienen Amazon o Disney + o HBO Go. Este virus nos guarda en casa. Y una vez allí, a ver todas las series no vistas: las malas, las perversas y las pocas buenas que hay.



Sin fútbol, con una televisión nacional privada poco atractiva, con el cable jugando jurásico: eso de a una hora, tal programa… nos conformamos con Netflix y sus ventajas: no tiene comerciales y veo como se me dé la gana.

Los India Catalina. Hubo premios y no premiación. ¡Gracias al virus nos libramos de semejante bodrio que es la transmisión: larga, eterna y aburrida!



Caracol, 13. Bolívar ganó 7 premios: telenovela, libreto, director, música, arte, fotografía y edición. O sea, Bolívar fue lo mejor del 2019 y se lo merece: pulcra, bien hecha, coherente. Caracol completó su felicidad con mejor protagónico y favorita del publico para La gloria de Lucho; producción periodística, Los informantes; documental, por El sendero de la anaconda; entretenimiento, The Suso’s show, y dizque mejor ‘infantil’, La voz kids.



RCN, 7. Enfermeras de RCN, la sorpresa del rating, ganó mejor actriz protagónica, actriz y actor antagónicos, actor infantil y favorito del público. El man es Germán, actriz y actor de reparto.

Lo mismo de siempre: Noticias Uno, mejor noticiero nacional; Mabel Lara, mejor presentadora, y Citynoticias, mejor noticiero regional. ¡Por algo será que son los mejores!



TV pública gana. El reality fue El hermano menor de Telecaribe. Señal Colombia fue premiado por el Cubrimiento Juegos Nacionales 2019 y la animación Puerto Papel, y la producción de inclusión social fue para La casa de colores, de Teleantioquia.

Y hubo muchos premios más. Santiago Moure, como presentador en La tele letal; humor, para El boletín del gomelo, de Riaño Producciones, y Frontera verde, de Netflix, fue la revelación del año.



Felicitaciones para los ganadores de los Catalina. Se lo merecen, el esfuerzo es grande en este humo digital.

REDACCIÓN CULTURA