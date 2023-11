Tirando 'hate' / Columna 'El otro lado' de Ómar Rincón

El tirar hate expresa la lucha por la visibilidad, la viralidad, la celebridad. “Dime que odias y te diré quién eres” es la verdad de nuestros días. La cultura del hate (todo en inglés es más bonito) reina en redes digitales, medios, periodismo y política.

Si las redes odian, quien odia se hace viral y se convierte en noticia (mediática). Los periodistas que odian ganan el clic y son la noticia (no lo que informan sino ellos mismos). Los influencers buscan el odio para existir, lo provocan y eso los convierte en tendencia (y los medios los entrevistan y comentan). Los políticos que odien más son la noticia.



Si siempre hemos odiado, ¿qué hay de nuevo detrás de este tirando hate? Que el odio es más fácil en lo digital, en el esconderse detrás de una pantalla; que el odio ahora no solo busca ser tendencia sino hacer DAÑO; que el odiar se ha convertido en un estilo cool de vida. ¿Cómo somos en el tirar hate? Valientes cobardes que se protegen detrás de la pantalla.

El tirar hate se hace en caliente, sin argumento y para estar en tendencia: queremos ser celebridad a las que sea. Busca justicia vengativa, castigo público. Termina en la cancelación como expresión de superioridad moral y prepotencia.



Esta acción de odiar es la expresión del extremismo cínico e ignorante para llamar la atención y expresar clasismo/arribismo/racismo/machismo/homofobia; provocar y polemizar con cosas pequeñas para ganar viralidad. Lo alucinante es que los que más odian de convierten en fans de quién o de lo que odian, es casi un trabajo, los siguen, los buscan, se enteran de todo… y solo para odiarlos. Raro este fanatismo fundamentalista en la destrucción del otro.



Los jóvenes dicen que el tirar hate es entretenido porque es el chisme que construye historias, emociona, genera conversación y comunidad



¿Qué dice de nuestra sociedad este tirar hate? Nos dice que nuestra personalidad se puede conocer por lo que odias, se odia lo que somos, el hate es el espejo de lo que somos. Por eso, dime que odias y te diré quién eres.



Documenta que odiamos lo que nos reta y provoca moral, estética o el estatus quo. Y ahí aparece que se odia con rabia al feminismo (para evidenciar la fragilidad del machismo), a la diversidad sexual (para evidenciar nuestra homosexualidad), el racismo como discriminación y el clasismo para demostrar que somos gente de bien. El tirar hate se expresa como una descarga emocional de los propios problemas y frustraciones.

¿Qué hacer? Activar con humor por la convivencia con respeto. Seguir a Francia Márquez, el sujeto que provoca más odio en Colombia por ser afro, quien ha evidenciado nuestro racismo: "el racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia”. Y le dice a los odiadores, “les mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia".

